Freizeit Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

16

0 08.03.201716

Decken waren über die Straße verstreut, daneben lag ein Picknickkorb, aus dem eine Thermoskanne ragte. Eine sechsköpfige Gruppe hatte die Sachen in einer Pferdekutsche mitgenommen. Die Ausfahrt endete im Januar tragisch. Ein Auto erfasste den Zweispänner auf einer Straße in Windischeschenbach. Die Bilanz: Sechs Verletzte.

Verbot der falsche Weg

Plädoyer für Akzeptanz

Man darf an einer Kutsche nicht so eng vorbeifahren wie an einem Blechgefährt. Da vorne hängt ein Lebewesen dran. Schriftführerin Martina Birzer

Grundsätzlich sollte ein Verkehrsteilnehmer ein Gespann wie ein Kind behandeln, das mit einem Ball am Straßenrand spielt. Also mit dem größtmöglichen Respekt daran vorbeifahren. Vorsitzender Martin Münch

"So weit hätte es nicht kommen müssen", sagte Martin Münch, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Sulzbach-Rosenberg. Gemeinsam mit Schriftführerin Martina Birzer möchte er zu Vorsicht appellieren und für mehr Rücksichtnahme sensibilisieren. Begegnet einem eine Kutsche im Straßenverkehr, sollte diese wie ein Kind auf dem Fahrrad behandelt werden, zieht Münch einen anschaulichen Vergleich. Oftmals könne der Auto- oder Motorradfahrer die Geschwindigkeit einer Kutsche nicht richtig einschätzen. Mit 5 bis 10 km/h ist diese so schnell oder besser so langsam wie ein Fußgänger."Und bitte nicht vergessen: Vorne hängt ein Lebewesen dran", sagt Birzer. Riskante Überholmanöver seien deshalb völlig fehl am Platz. Stattdessen sollte vorsichtig und mit angepasster Geschwindigkeit an dem Gespann vorbeigefahren werden. In der Branche werde derzeit ein Kutschenfahrverbot auf der Straße diskutiert. "Das ist der völlig falsche Weg", so Münch. In den meisten Fällen sei der Mensch auf dem Kutschbock ausgebildet in dem, was er tut. Auch einige Mitglieder des Reit- und Fahrvereins besitzen das Fahrabzeichen oder sogar Trainerscheine. Ein- bis zweimal im Jahr bietet der Verein Schulungen dazu an. Sie bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Akribisch werden dabei Leinenführung, das Fahren im Straßenverkehr, das Wenden oder Notbremsen gelehrt. Etwa 80 Mitglieder zählt die Organisation, darunter sind acht bis zehn aktive Kutschenfahrer. Münch gehört selbst dazu. Der Sulzbach-Rosenberger besitzt auch ein eigenes Gespann, seine Töchter beherrschen das Kutschieren ebenfalls: "Für eine Familie ist so ein Pferd ein Familienmitglied, kein Gerät", erklärte er seine Initiative.Für Menschen, die Kutsche fahren, gibt es eine Ausbildung und Trainerscheine wie im Fuß- oder Handball. Auch die Pferde seien auf ihre Aufgabe vorbereitet und gingen nicht als Neulinge auf die Straße. Das alles möchte er Kritikern, die ein Kutschenfahrverbot fordern, mit auf den Weg geben. "Denn irgendwie ist uns das Selbstverständnis im Umgang mit Kutschen und Pferden abhanden gekommen", warb der Vorsitzende für die Akzeptanz von Gespannen auf den Straßen im Landkreis Amberg-Sulzbach.