Freizeit Sulzbach-Rosenberg

01.03.2017

Jeder kennt die rote Liste für Pflanzen und Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Ein solches Dokument wäre auch für alte Dialektwörter angebracht. Auf der Suche nach solchen Begriffen machte eine Damenrunde vor der Unterwäsche nicht Halt.

Hauch von Erotik

Begriffe notiert

"Hemschnepfl und Firdabandl" überschrieben die BBV-Landfrauen vom Ortsverband Großalbershof und Sulzbach-Rosenberg ihr jüngstes Treffen. Ortsbäuerin Gisela Mayer stellte zwei Expertinnen zum Thema vor. Hannelore Stielper aus Mittelreinbach und Karin Rümpelein aus Gaisheim haben es sich zur Aufgabe gemacht, in Vergessenheit geratene Dialektwörter wieder auszugraben.Dieses Mal ging es um die Welt der Mode oder, volkstümlicher gesagt, "as Aazöichzeich". Hannelore Stielper hatte Anschauungsmaterial aus früheren Zeiten mitgebracht. In der zeitlichen Nähe zum Weiberfasching richtete sich das Hauptaugenmerk auf die Frage, was denn die Frauen früher unter den Röcken getragen haben - mehr oder auch weniger.Der Hauch einer erotischen Dessous-Modenschau kam auf, als es einen "Stäihbrunzer", eine "Unterbumpel", langbeinige Liebestöter und gestrickte Unterhose" zu sehen gab. Im Kontrastprogramm zeigten die Referentinnen einen modernen Stringtanga, was sehr zur Erheiterung beitrug. Mit der Einführung der Unterhose für die Frau im frühen 19. Jahrhundert seien viele Männer nicht einverstanden gewesen - sie wollten die Hosen nicht nur drüber, sondern auch drunter anhaben.Die Frauen trugen viel aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz bei. Das knielange Männerhemd diente damals als Universalhemd für Tag und Nacht. Es war schon eine Herausforderung, den "Hemstuck" über mehrere Tage sauber zu halten. Damals war nur alle drei bis vier Wochen Waschtag, viele Hemden besaßen die Leute nicht. Für den Feiertag gab es um den Hals einen extra "Grong", der mit einem "Grongknepfl" befestigt wurde. Über die "werkatochene Montur" trug auch der Mann einen Firda. Für die Frauen gab es diverse Schürzen.Die Frauen schwelgten in nostalgischen Erinnerungen und berichteten von Schuhen wie den "Hülzern", "g'nagelten Stiefeln", Filzpantoffeln, Dabba und Glabbala. Im Bergwerk trugen die Männer nicht "Seckl", sonder "Fußhadern". Hannelore Stielper und Karin Rümpelein notierten sich alles nach dem Prinzip "g'schriem wöi gred". Beim nächsten Landfrauentreffen wird Gisela Mayer das gesammelte Werk verteilen. Sie legten den Besucherinnen ans Herz, diese alten Wörter an Kinder und Enkel weiterzugeben, damit der Dialekt lebendige Sprache bleibt.