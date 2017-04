Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Rentiert sich eigener Anbau im Garten heutzutage überhaupt noch? Mit dieser Frage konfrontierte Gerald Herbst die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Obersdorf/Unterschwaig.

In der Jahreshauptversammlung freute sich der Vorsitzende über den guten Besuch. Und hielt mit der Antwort auf seine Eingangsfrage nicht hinter dem Berg: "Verglichen mit im Laden gekaufter Ware ist die Frische der eigenen Ernte unübertroffen wertvoll und Balsam für Körper und Seele."Schriftführerin Sabine Stümpfl blickte auf die Aktionen des vergangenen Vereinsjahres zurück. Neben der Besichtigung einer Gärtnerei und einer Kräuterführung nannte sie besonders die gesellschaftlichen Zusammenkünfte wie Brunnenfest und Dorfabend mit Ausbuttern, die von den Mitgliedern gerne angenommen wurden. Zuverlässig kümmerten sich Freiwillige um die Pflege der Brunnenanlagen in Obersdorf und Unterschwaig sowie der dort aufgestellten Bänke. "Sie sind ein beliebter Treffpunkt für die Dorfjugend und vorbeifahrende Radler", habe sie vielfach beobachtet.Kassiererin Hilde Tamme informierte über die Einnahmen und Ausgaben 2016. Bürgermeister Michael Göth lobte die Pflege der Gärten und Anlagen, die dazu beitragen, das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern. Zum Schluss bedankte sich Gerald Herbst bei allen Helfern und wies auf die weiteren Unternehmungen hin. Dazu gehören eine Fahrt am Sonntag, 18. Juni, zur Rosenmesse nach Königsberg und ein Kochkurs im Frühjahr.Kräuterexpertin Adolfine Nitschke entführte dann in die Welt der Kräuter und des Räucherns. "Ein Tag ohne Dufterlebnis ist ein verlorener Tag", war sie überzeugt. Schon vor tausenden von Jahren räucherten die Menschen, und heute werde es in vielen Teilen der Welt häufiger praktiziert als bei uns. Dabei sei es eigentlich ganz einfach: "Durch Räuchern auf Kohle oder auf einem Sieb lässt sich die Kraft der Kräuter hervorrufen."Heimische Kräuter wie Beifuß, Salbei, Thymian, Wacholder, Johanniskraut, Königskerze, Mädesüß oder Frauenmantel entwickelten viele gute Eigenschaften. Sie wirkten reinigend, angsthemmend, antibakteriell oder ausgleichend. Die Kräuterfachfrau hatte getrocknete Proben dabei, die sie den Zuhörern zeigte. Abschließend gab sie Tipps, wie man in den eigenen vier Wänden ein Räucherritual durchführen kann, um positive Energie in allen Räumen entstehen zu lassen. Die Zeit nach dem Frühjahrsputz wäre dafür besonders gut geeignet.