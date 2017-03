Freizeit Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

08.03.2017

Die mitgliederstärkste Sparte im Turnverein (TV) Sulzbach-Rosenberg traf sich zur Jahresversammlung. Abteilungsleiterin Gisela Promm blickte auf das Geschehen bei den Turnern zurück.

106 Mädchen und Jungen werden derzeit wöchentlich in verschiedenen Gruppen von qualifizierten Übungsleiterinnen betreut. Die Damengymnastik trifft sich ebenfalls jede Woche zu ihren Trainingsstunden. Gesellschaftlich bot die Abteilung Tagesfahrten zu Faber-Castell, in die Felsenkeller nach Schwandorf und zum schwimmenden Weihnachtsmarkt nach Vilshofen. Eine Vier-Tage-Reise führte nach Bad Birnbach. Auftritte hatten die TV-Turner bei der Seniorenwoche in Sulzbach-Rosenberg und beim Gesundheitstag in Amberg.Separat angebotene Seniorenkurse fänden immer mehr Anklang. "Dort fühlen sich auch Männer wohl", berichtete Promm. Sie bedankte sich ausdrücklich für die knapp 750 ehrenamtlich geleisteten Stunden der Übungsleiterinnen, ohne die das große Sportangebot nicht möglich wäre. Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen.