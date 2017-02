Freizeit Sulzbach-Rosenberg

15.02.2017

15.02.2017

Von 10 bis 16 Uhr warten Aktionen und kleine Präsentationen der Kindergärten An der Allee (10 Uhr), Loderhof (11 Uhr) und St. Vitus Illschwang (14 Uhr) sowie des Waldkindergartens (14.30 Uhr) auf die Besucher, zudem vorgesehen sind ein Auftritt der Cheerleader, ein Bobbycar-Rennen und Showeinlagen.Die teilnehmenden Einzelhandelsbetriebe werden ebenfalls kreativ, kündigte Yvonne Rösel vom Wirtschafts- und Kulturforum an. Vertreten sind heuer die Buchhandlung Dorner, Cheetah Toys, das Schuhhaus Stemp, die Firma Pilhofer mit Schultaschen und Fahrrad-Meindl.Das Rosenberger Musik- und Kulturzentrum MuK stellt sich vor, ebenso der Kinderschutzbund Amberg-Sulzbach, Optik Klenck und natürlich das gastgebende Autohaus Meister. Ziehung der Preise mit dem Bürgermeister und Gewinnübergabe ist um 15 Uhr.Der große Fahrradbasar parallel zur Messe im Autohaus ist eine gute Gelegenheit, gebrauchte Räder zu kaufen oder zu verkaufen. Auch Einräder, Roller oder Ähnliches samt Zubehör sind im Angebot. Bereits am Freitag, 17. Februar, können Verkäufer zwischen 17 und 19.30 Uhr die Sachen vorbeibringen. Die Experten von Sport Cycling Meindl überprüfen die Räder auf Funktion, Zustand und Verkehrssicherheit und geben eine Preisempfehlung. Am Samstag startet um 10 Uhr der Verkauf der Fahrräder, ebenfalls mit Beratung. Neuware wird dort auch angeboten.