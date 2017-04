Modellbau-Ausstellung zieht weite Kreise

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

04.04.2017

Hocherfreut darüber, dass die Ausstellung "Faszination Modellbau" in der Krötensee-Mittelschule so viele Gäste in die Stadt lockte, zeigte sich am Wochenende Bürgermeister Michael Göth. Organisator Peter Ostermann ehrte bei der Eröffnung die Aussteller mit der weitesten Anreise. Im Bild von links Hausherr Rektor Peter Danninger, Matthias Schmidt von den Modellbauern, Peter Ostermann, Markus Meyer (Osnabrück) mit 550 Kilometern Fahrstrecke, Bürgermeister Michael Göth, Bert Moltinger aus Salzburg (350 Kilometer) und rechts (graue Mütze) Reinhard Kappitz aus Erfurt (knapp 300 Kilometer). Natürlich wollen alle nächstes Jahr wiederkommen. Bild: Gebhardt