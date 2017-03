Freizeit Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

Einen großen Run wird es am Wochenende auf die Welt im Kleinen geben. "Faszination Modellbau" heißt es zum elften Mal in der Krötenseeschule. Die Modellbauer und die Modellflugfreunde aus Sulzbach-Rosenberg sowie der Jura-Modellflug-Club Lauterhofen wollen sich aber nicht auf das reine Ausstellen beschränken.

Ort & Öffnung Veranstaltungsort: Krötensee-Mittelschule, Dieselstraße 29, Sulzbach-Rosenberg; Öffnungszeiten: Samstag, 1. April, von 13 bis 19 Uhr, Sonntag, 2. April, von 9 bis 17 Uhr.

Gezeigt und zum Teil auch vorgeführt wird die große Palette des Modellbaus vom Papierflieger über Plastikmodelle, Figuren, Dioramen und Eisenbahnen bis hin zu den großen ferngesteuerten Flug-, Schiff-, Auto- und Hubschrauber-Modellen.Von Jahr zu Jahr wechseln die Exponate, und es kommen in allen Bereichen stets neue Modelle hinzu. Der Devise "Ausstellen alleine ist nicht alles" folgend, wird eine Menge vorgeführt. So sind in der Turnhalle Modelle und Helikopter im Flug zu bestaunen. Die Lastkraftwagen und Militärmodelle werden wieder auf dem großen Parcours in der Turnhalle zu sehen sein. Wenn es das Wetter erlaubt, wird auf dem Sportplatz Action mit ferngesteuerten Autos und Flugmodellen geboten.Ganz besonders freut es die Veranstalter, dass das Team der THW-Ortsgruppe mit einigen Fahrzeugen vor Ort sein wird, darunter ein in Eigenregie restaurierter Oldtimer-Lkw.Nach dem großen Erfolg der Modelleisenbahner im vergangenen Jahr werden erneut ferngesteuerte Loks, Waggons, Züge und viele weitere Modelle im Eisenbahn-Maßstab HO (1:87) gezeigt und vorgeführt. Bestaunenswerte Modelleisenbahnanlagen mit den entsprechenden Dioramen gehören natürlich dazu. Für Kinder ist noch eine "große" Überraschung im Pausenhof geplant.Flug-Modellbau: Auch in diesem Jahr wird wieder eine umfangreiche Flugmodell-Ausstellung präsentiert. Hier werden ferngesteuerte Hubschrauber, Motorsegler, Segel- und Motorflugzeuge sowie auch Modelle mit Düsenantrieb zu sehen sein. Erfahrene Piloten stehen Interessierten für Fragen rund ums Modellfliegen gerne Rede und Antwort. In der Turnhalle werden wieder die verschiedensten Flugmodelle und Helikopter vorgeflogen werden. Es ist auch geplant, auf dem Sportplatz Modellflugzeuge "in Action" zu zeigen. Ferner werden in der Aula Freiflug- und Papierflugmodelle vorgestellt.Auto-Modellbau: Im 3. Stock der Aula finden wieder heiße Drift-Rennen statt. Bei guter Witterung werden in diesem Jahr schnelle Automodelle mit Elektro- und auch Verbrennungsmotoren auf dem Sportplatz vorgeführt und ausgestellt. Dabei reicht die Palette von einsteigerfreundlichen Buggys über robuste und sprintfreudige Short-Course-Trucks, schnellen Glattbahnern bis hin zu den Crawlern, welche "in Zeitlupe" über den Hindernisparcours klettern. Die kleinen und großen Rennfahrer können die Kinder-Rennstrecke testen, sich beim Autofußball versuchen und vielleicht dann auch eine Urkunde erkämpfen. Bei schlechter Witterung wird das Spektakel ins Schulgebäude verlegt. In diesem Falle werden die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nur ausgestellt.Lkw-Modellbau: Eine große Truck-Strecke in der Turnhalle lässt die Kapitäne der Landstraße und ihre Freunde auf ihre Kosten kommen. Verschiedene Lkw und Baumaschinen werden auf einer großen Fläche mit Straßen, Gebäuden, Brücken und Parkplätzen vorgeführt.Schiffs-Modellbau: Der Schiffsmodellbau-Club aus Weiden präsentiert eine umfangreiche Palette an ferngesteuerten Schiffsmodellen und Booten, darunter Kriegsschiffe, Schlepper, Segler, U-Boote, Yachten, Seenotrettungskreuzer und andere.Militär-Modellbau: Der Militärbereich mit ferngesteuerten Panzern und Militärfahrzeugen sowie eine Kasernenanlage wird in diesem Jahr wieder in der Aula zu sehen sein.Statikmodellbau: Als Premiere wird ein Diorama des ehemaligen Militärflugplatzes von Schafhof gezeigt. Klaus Schriml präsentiert bei dieser Gelegenheit sein Buch zum Thema. Hier wird die ganze Palette an Plastikmodellen präsentiert: Schiffe, Flugzeuge, Helikopter, Dioramen, Häuser und Stadtviertel, Feuerwehr im Einsatz. Lkw, Militärmodelle mit Rad und Kette und heuer sind auch Schienenmodelle dabei. Praktische Vorführungen des Plastikmodellbaus und die Farbgebung von Figuren können bewundert werden. In diesem Jahr werden auch einmalige Modelle, Gebäude, Fahrzeuge, Schiffe usw. gezeigt, die aus Kartonagen gefertigt sind.Funktionsmodelle und Technik: Hier ist zum Beispiel eine Miniatur-Gattersäge in Aktion zu erleben.Table Top: Die Sulzbach-Rosenberger Profi-Spieler stellen dieses Spiel vor. Mit dabei sind selbstgefertigte Spielfiguren-Dioramen und Spielfiguren. Krippenbauer zeigen, wie Landschaften, Mauern, Brücken, Gebäude und vieles mehr erstellt bzw. gebaut werden.