Sulzbach-Rosenberg

06.02.2017

06.02.2017

Sieben Zwerge hatten Schneewittchen nach Rosenberg verschleppt, Amadeus stieg mit seinem Nannerl aus dem Komponistenhimmel herab, und Krankenschwestern stürzten sich auf ahnungslose Patienten - es herrschten unbeschreibliche Zustände beim ersten Rousnbercha Fasching.

Der richtige Musik-Mix

Dass es nicht zum Äußersten kam, verhinderte der im Saal und vor allem in der Bar stets präsente Katastrophenschutz. Was nach Jahren der Faschingsermüdung in Rosenberg als Versuchsanordnung mit ungewissem Ausgang gedacht war, entwickelte sich zur Rakete mit Knalleffekt: Der erste Rousnbercha Fasching im Saal des Kettelerhauses, angezettelt als "Viermächteball" von der Kirwagemeinschaft, der Tischgesellschaft Edelweiß, der Feuerwehr und den Siedlern, zeigte ungeahnte Magnetwirkung. Auch "Die 3 Holidays" trugen mit ihrer Tanz- und Stimmungsmusik zum Erfolg der Premiere bei.Uli Wittkop und Sepp Lösch als federführende Organisatoren deuteten an, dass der Rousnbercha Fasching mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr erneut drohen dürfte. Ungemein tanzfreudig tummelten sich die Pärchen von 20 bis 80 bis weit nach Mitternacht auf dem Parkett, die Band fand genau die richtige Mischung. Von den Paldauern über Elvis, Schlager-Evergreens und bayerischen Klängen bis hin zu Bruce Springsteen, vom "Knieschieber" bis zum Twist waren alle denkbaren Tanzformen gefragt und erlaubt. Sportlicher Höhepunkt war die musikalische Bobfahrt, zu der sich der halbe Saal in den "Eiskanal" stürzte. Als Wellnessvariante gab es die eher gemütliche Schunkelgymnastik.Die Knappnesia zeigte ihren Garde-Showtanz, Uli Wittkop und Sepp Lösch bekamen zwei Orden samt Prinzessinnenbussis, kurz nach Mitternacht stand die Maskenprämierung an. Die Jury adelte Nannerl und Mozart, die Männer vom Katastrophenschutz, eine Delegation Kubaner, ein frisch dem Badezimmer entsprungenes Paar, eine Teufelsbande, die Iberer Zwerge und Hippie-Girls. Fazit ist, dass der Rousnbercha Fasching es vom Start weg an die Spitze der Hitliste regionaler Faschingsveranstaltungen schaffte. (Hintergrund)