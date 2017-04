Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Öffnung des Waldbades, wo derzeit die letzten Instandsetzungsarbeiten auf Hochtouren laufen. Emsiges Treiben herrscht deshalb täglich bei Bademeistern, Bauhof, Stadtgärtnerei und Fremdfirmen, um für die Badegäste alles aufs Beste vorzubereiten.

Im Zuge des neuen Waldbad-Konzepts wurde auch an die Besucher gedacht, die mit dem Fahrrad in die "Rosenberger Karibik" radeln. Für ihre fahrbaren Untersätze ließ die Stadt von einer Metallbaufirma 126 neue "Fahrradparker Typ Felix" in neun Reihen für je 14 Räder aufstellen. Die Kosten für die Ständer gab das Hauptamt mit rund 12 000 Euro an.