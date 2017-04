Freizeit Sulzbach-Rosenberg

09.04.2017

9

0 09.04.2017

"Die Bochratz'n sterben aus", seufzte bei der Mitgliederversammlung der Tischgesellschaft der bestätigte Vorsitzende Manfred Mayer mit einem verschmitzten Lächeln. Hintergrund dieser Aussage war, dass nach Todesfällen, der Mitgliederhöchststand leider nicht gehalten werden konnte.

Auszeichnungen 25 Jahre: Inge Girbert



40 Jahre: Leonhard Luber



70 Jahre: Gunda Melchner



Mit dem Erreichen des 80. Geburtstags wurden Rudolf Stegmann , Hildegard Selbertinger und Franz Kick zu Ehrenmitgliedern ernannt. (bt)

Mit dem obligatorischen Gruß "Weil's gleich ist!", eröffnete Manfred Mayer die Versammlung im Brauereigasthof Sperber, in deren Mittelpunkt neben den Berichten, die Neuwahl des Vorstands und Ehrungen standen. Besonders freute er sich über das Interesse der Ehrenmitglieder Hans Lier und Rudolf Stegmann und Bürgermeister Michael Göth. "Obwohl ich noch ein ,jugendliches' Mitglied bin, habe ich die Geselligkeit der Bochratz'n, die noch lange leben sollen, kennen und schätzen gelernt", so das Stadtoberhaupt.Die Veranstaltungen waren größtenteils gut besucht, resümierte Manfred Mayer. Auch bei den regelmäßigen Stammtischen habe sich im Gegensatz zu den Vorjahren, die Teilnahme positiv gestaltet. Bei der Mitgliederentwicklung bestehe aber noch Luft nach oben. Ansonsten bestehe die Gefahr, das die Bochratz'n aussterben, meinte der Vorsitzende nicht ganz ernst. Von großer Bedeutung für die erfolgreiche Arbeit war, dass der Vorstand und die Beiräte harmonisch zusammenarbeiteten.Diese Ausführungen ergänzte Schriftführer Helmut Fackler mit dem Verlesen des Protokolls der Jahresmitgliederversammlung 2016, Norbert Eisner mit dem Kassenbericht, Georg Müllner mit dem Revisionsbericht und Werner Leibig, der an die Veranstaltungen und Stammtische erinnerte. Vor den Neuwahlen beendete die einstimmige Entlastung die obligatorischen Regularien.Das Wahlergebnis: Vorsitzender Manfred Mayer, 2. Vorsitzender Christian Mayer, Schriftführer Helmut Fackler, 2. Schriftführer Uli Bittner, Kassier Norbert Eisner, 2. Kassier Erwin Kraus, Veranstaltungsleiter Werner Leibig. Als Beisitzer wurden Reiner Bittner, Otto Windisch, Otto Rösel und Horst Zimmermann gewählt. Als Revisoren prüfen Georg Müllner und Günter Pilhofer die Kassenunterlagen.Terminplan: Stammtische finden am 6. Mai in Fromberg, 10. Juni in Breitenbrunn, 1. Juli in Angfeld bei der Hüttenkirwa, 4. August beim Kreuzerwirt, 9. November in Kauerhof und am 9. Dezember in Breitenbrunn statt. Das Spanferkelessen ist am 8. September in Frechetsfeld, ein Preisschafkopf am 7. Oktober in Aichazandt und das Gansessen am 25. November an gleicher Stelle geplant. Über die Jahresfahrt, zusätzliche Termine sowie Änderungen wird rechtzeitig in der Sulzbach-Rosenberger Zeitung informiert.