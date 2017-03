Freizeit Sulzbach-Rosenberg

28.03.2017

30

0 28.03.201730

Es gibt sicher viele Gründe, einige Tage in der Herzogstadt zu verweilen. Die Touristiker der Kommune führen hier gerne das umfangreiche kulturelle Programm an, zu dem auch die beliebten Feste im Jahreslauf gehören. Alleine die Zahlen belegen, dass die Stadt attraktiver wird. Jetzt konnte sogar eine wichtige Marke geknackt werden.

Ob sich auch die weltpolitische Lage und der damit verbundene Verzicht auf Reisen in unsichere Gefilde auf die Übernachtungszahlen bei uns auswirken, kann nach Aussagen von Martina Henke und Kerstin König nicht stichhaltig belegt werden. Aber die beiden Mitarbeiterinnen der Tourist-Info erkannten für die positive Entwicklung in der Herzogstadt beim Pressegespräch mit Bürgermeister Michael Göth verschiedene Faktoren als Auslöser und Ursachen.Schon immer konnte die abwechslungsreiche Landschaft mit ihren bewaldeten Höhen, malerischen Tälern und schroffen Felsformationen als Trumpfkarte im Sulzbacher Bergland gespielt werden, sind die Fach-Frauen überzeugt. Zur anziehenden Jura-Region kämen als besonderes Gewicht auch noch die vielfältigen kulturellen Angebote, ob Kabarett, Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen. Außerdem würden die Aufzeichnungen belegen, dass die Öffnungen von Synagoge, Hof-Apotheke oder das Angebot im Seidel-Saal generell extrem zugkräftig wirkten. Nach der aktuellen Aufstellung übernachteten im Jahr 2016 genau 14 041 Gäste in den Beherbergungsbetrieben mit zehn oder mehr Gästebetten; ein Plus von 8,0 Prozent. "Insgesamt wurden 30 564 Übernachtungen verzeichnet. Das sind rund 1000 bzw. 3,9 Prozent mehr als 2015 und bedeutet für die Herzogstadt das Knacken einer wichtigen Marke", so Henke.Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 2,2 Tage. "Mit dem Zuwachs bei den Übernachtungen von 3,9 Prozent liegt Sulzbach-Rosenberg über dem bayerischen Niveau von 3,1 Prozent", ergänzt König. Die Auslastung der Beherbergungsbetriebe verbesserte sich minimal von durchschnittlich 33,0 Prozent im Jahr 2015 auf 33,5 Prozent. 2016 standen in Sulzbach-Rosenberg in neun Beherbergungsbetrieben durchschnittlich 256 Betten zur Verfügung.Fast 90 Prozent der Touristen sind Deutsche. Doch gab es im Vergleich zum Vorjahr erneut einen leichten Zuwachs bei den Gästeankünften aus dem Ausland (+252). Nach dem Abfall im Jahr 2014 wurde auch im Jahr 2016 die 5000er-Marke bei den internationalen Übernachtungen deutlich überschritten. 5755 Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sorgten im Vergleich zum Vorjahr für einen Zuwachs von 5,0 Prozent.

Bayerischer Jura startet voll durch

Sulzbach-Rosenberg. (oy) Touristisch war das Jahr 2016 für Ostbayern ein Erfolg. Bereits zum sechsten Mal in Folge stellte die Urlaubsregion einen Besucherrekord auf. So wurden insgesamt 5 129 668 Ankünfte registriert, das entspricht einem Anstieg von 4,4 Prozent. Mit 1 161 396 Übernachtungen erzielte der Bayerische Jura ein Plus von 5,6 Prozent. Die Landkreise Kelheim, Neumarkt und Amberg-Sulzbach sowie Teile des Landkreises Regensburg sind in einer touristischen Gebietsgemeinschaft als "Bayerischer Jura" vereint. Dazu gehört auch Sulzbach-Rosenberg.