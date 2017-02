Freizeit Sulzbach-Rosenberg

"Jetzt haben wir weit über 50 Auftritte hinter uns, und die letzten Tage halten wir auch noch durch", meinte Knappnesia-Präsident Christian Kellner: Rappelvoll war der Wagner-Saal in Großenfalz am Samstag bei der Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Knappnesia, die mit ihrer Show zum Faschingsendspurt durchstartete.

Großenfalz. Großer Einzug der Narren aus der Herzogstadt, regiert von Bastian I. und seiner Romina I.: Zeit ist Geld, scheint das Motto des Knappnesia-Präsidenten zu sein, von langen Reden hält er nichts, wichtig ist eine zügige Programmabfolge.Die närrischen Regenten begrüßten ihr Narrenvolk, bevor die Bambini- und Kindergarde zu Bibi, Tina und Benjamin Blümchen tanzten, dann die Jugendgarde "Südliches Feuer" auflodern ließ - und da war plötzlich ein "Mann" dabei, Maxi, der sich mit seinem Tanztalent hinter den Mädels nicht verstecken muss. In Sträflingskleidung zog der Spielmannszug St. Georg ein, zu "Tabaluga" tanzten Funkenmariechen Amelie und dann die Tanzmariechen Helene und Franziska. Als Eisköniginnen glitten die Prinzessinnen der Kindergarde "übers Eis", als Hollywood-Stars präsentierte sich die Jugendgarde. Perfekt exerzierte die Jugendgarde der Ballett- und Tanzschule Rommi Schötz, begleitet von ihrem Prinzenpaar Hannes I. und Kathrin I.Eng "verbandelt" sind die Knappnesen mit der Faschingsgesellschaft Blau-Rot Unterasbach, deren Damen den "Kleinen Drachen" tanzten. Der Unterasbacher Ehrenpräsident Werner Keller überreichte Ehrenpräsident Franz Kick einen Orden, der nur für die Beteiligten sichtbar sei, so wie einst "des Kaisers neue Kleider".Als Franz Kick zum Mikrofon griff, stockte manchem im Wagner-Saal der Atem, aber der Ehrenpräsident hielt die kürzeste Rede seit Bestehen der Knappnesia. Fetzig die Einlage der Boogie-Woogie-Formation Quick Feet aus Amberg, die Lacher hatte aber das Knappnesia-Männerballett auf seiner Seite, als der Bauer eine Frau suchte und mit dem Sexy-Luder Joana aus Berlin fündig wurde."Auch Franken werden älter", gestand Sven Bach aus Zirndorf ein, der, natürlich im Gegensatz zum Knappnesen-Präsidenten als Bayern-Fan, ein Clubberer und Extremsportler ist. Er solle zur besseren Ernährung auf mehr Krustentiere umsteigen, habe sein Ernährungsberater gemeint, aber er, so Sven, sehe ein kross gebratenes Schäuferle eh schon lange als Krustentier an.Als Wehrpflichtiger habe er in einer Kaserne in Amberg gegen "Rotland" gekämpft und war nicht schlecht überrascht, als nach der Wende die ganzen Rotländer plötzlich mit ihren Trabis durchs offene Kasernentor reinfahren durften. Mit den Preußen hatte es der Sven nicht, selbst wenn sich manche nach 30 Jahren Hiersein schon als Franken fühlten: "Eine Katze, die im Fischladen schläft, wird dadurch auch nicht zum Hering!"Krönender Abschluss der Prunksitzung war wieder einmal der Showtanz der Knappnesen unter dem Motto "And the Oscar goes to" mit Dirty Dancing, Fame, Saturday Night oder dem Untergang der Titanic. Nicht zu zählen oder zu zähmen war die Horde wilder Tiere aus der Serengeti bei "Simba - König der Löwen", bei dem die Knappnesen für die Kostüme einen Oscar verdient hätten.