Freizeit Sulzbach-Rosenberg

27.02.2017

Eine Faschingshochburg erster Güte ist die Herzogstadt: Am Rosenmontag rockte die versierte Band "Sakrisch" mit ihren Stimmungshits die vielen Hundert Besucher auf dem Luitpoldplatz. Vor dem Rathaus ging die Post ab bis tief in die Nacht, bei vollem Angebot auch für die Durstigen. Die Party der Knappnesia schlug wieder toll ein. Masken und Stimmung - Faschingsherz, was willst du mehr? Bild: bmr