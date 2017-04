Freizeit Sulzbach-Rosenberg

25.04.2017

Herrschen im Himmel wirklich paradiesische Zustände oder ist es so wie im irdischen Leben? Lohnt es, sich danach zu sehnen, oder wäre es besser, gleich auf der Erde zu bleiben? Die Besucher beim Theaterstück "Wo geht's denn da zum Himmel?" im Ketteler-Saal warteten mit Spannung auf eine Antwort auf diese weltbewegenden Fragen.

Engel aus Bayern

Tuba statt Harfe

Noch zwei Abende

Mit diesem Thema wagte sich die Rosenberger Bauernbühne, die bisher volkstümliche Stücke präsentiert hatte, auf Neuland. Nimmt man den Beifall der Besucher als Maßstab, so ist dieser Versuch gelungen. Musikalisch eingestimmt und durch den Moderator Sepp Lösch begrüßt, erlebte der Saal einen tollen Abend.Ein Himmel ohne zauberhafte Engel ist nicht vorstellbar. Doch nicht alle Akteure waren mit dem Leben im Himmel zufrieden, insbesondere die männlichen Engel, allesamt aus Bayern, empfanden den Zustand als fad und forderten mehr Abwechslung. Mit tröstlichen Worten versuchte der Ober-Engel Gabrielus, der Erleuchtete (Thorsten Güthe), sie aufzurichten. Daneben mussten neben der Langeweile andere Probleme gelöst werden. Das fing mit dem armen Blasius, dem Undichten (Gerd Schütz), an, der öfters die Stätte der Erleichterung aufsuchte, im Volksmund Klo genannt. Gepflegt und medizinisch behandelt musste der Engel Engelbert, der Sanfte (Christoph Paulus), werden, der trotz zahlreicher Flugstunden immer noch nicht unfallfrei landete. Und schließlich warteten die Himmelsbewohner auf Informationen aus der Galaxis, da der Engel Emaus, der Galaxis-Blitz-Kurier (Andreas "Hobbo" Royer) sich oft nicht als rasender Reporter, sondern als Schnecke erwies. "Diese Bayern treiben mich noch in den ewigen Wahnsinn", seufzte Felicitas, die Unbestechliche (Michael Hüttner), die für Ordnung und Disziplin sorgen wollte. Leider vergeblich.Doch damit nicht genug. Mit dem Neuzugang, Pankratius, der Unnachgiebige (Hannes Lindner), genannt, verschlimmerte sich die Situation dramatisch. Nun war es endgültig mit der Ruhe vorbei. Sanften Harfenklängen folgte das Spielen mit der Tuba, das bei Kirwan gut ankommt, bei himmlischen Ohren aber nicht.Mitgebracht hatte dieses Instrument der Neu-Engel aus bayrischen Gefilden. Auch die Schafkopfkarten und die Kleidung des Neuankömmling mit Lederhose stießen nicht auf das Wohlwollen des Ober-Engels. Trotz dieser Abmahnung gaben die bayerischen Engel nicht auf und führten stolz das 1. Himmlische Schafkopfturnier auf. "Das ist besser als das "Engel-ärgere-dich-nicht- Spiel", frohlockten die Schafkopferer, unter ihnen Dominikus, der Unachtsame (Benjamin Neidl). Aber nicht nur die männlichen Engel brachten Ober-Engel Felicitas und Petronella, die Demütige (Katharina Lindner), buchstäblich auf die Palme. Auch die zauberhaften Teenager-Engel Engelberta, die Liebliche (Carola Karg), und Luciana, die Bescheidene (Marina Thurner), auch als Zucker-Engel bezeichnet, die nur Wolkenhupfen, Flügelstreicheln und Flirten mit den männlichen Engeln im Kopf hatten, wurden zur Ordnung gerufen und mussten als Strafe Eckenstehen.Völlig aus dem Ruder lief das Geschehen im Paradies, als die Ehefrau des Engels Pankratius, Benedicta, die Unbeugsame (Nicole Götz), die ebenfalls nach dem Schwammerlessen das Zeitliche gesegnet hatte, im Himmel auftauchte und gleich ihrem Gatten die Leviten las: "Du bist da oben der gleiche Depp wie da unten." Wie der weitere Verlauf des Theaterstückes zeigte, galt dies auch für das Verhältnis von Männern und Frauen, das anscheinend im Himmel genauso ist, wie auf der Erde.Wer Näheres wissen will, sollte sich für die Aufführungen am 28. und 29. April um 19.30 Uhr im Ketteler-Saal eine der wenigen Restkarten sichern. Reservierungen nimmt täglich ab 9 Uhr Familie Schütz unter 09661/75 58 entgegen (Karte sieben Euro). Abschließend stellte Andreas Royer alle Akteure vor und dankte allen "guten Geistern" hinter der Bühne. Sonderlob ging an Miriam Beer, die erstmals den Darstellern als Souffleuse die Worte in den Mund legte.