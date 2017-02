Freizeit Sulzbach-Rosenberg

17.02.2017

17.02.2017

Die Zusammenarbeit und gemeinsame Aktionen von Pfadfindern aus Pilsen und Umgebung mit solchen aus Sulzbach-Rosenberg haben eine lange Tradition. Bereits Anfang der 90er des letzten Jahrtausends fanden gemeinsame Zeltlager, Kanutouren und Hüttenwochenenden statt. Nachdem der Kontakt zueinander nie abriss, war es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem offiziellen Treffen der Pilsener und Rosenberger Altpfadfinder kommt. So folgten nun zehn Rosenberger der Gemeinschaft Sankt Georg (GSG) der Einladung der Altpfadfindergruppe Bila Strela aus Pilsen, nach Hamry ins Naturschutzgebiet Böhmerwald.

In der modernen Pension wurde die Gruppe von den Inhabern, der Familie Arendas begrüßt. Mit dieser verbindet die Rosenberger eine jahrzehntelange intensive und innige Freundschaft.Obwohl die Gastgeber gut doppelt so viele waren, gingen die Altpfadfinder schnell aufeinander zu. Von Beginn an war eine harmonische, gesellige Atmosphäre zu spüren. Offiziell begrüßten Jirí Beran, Vorsitzender von Bila Strela, und sein GSG-Pendant Helmut Richter die Anwesenden und stellten das Programm vor.Bei typischen Gerichten aus dem Böhmerwald saß man am ersten Abend zusammen. Ein nicht ganz ernstgemeinter, aber humorvoller Sprachkurs sorgte für heitere Stimmung, ebenso wie selbstgemachte Musik. Am nächsten Morgen konnte man sich zwischen Wandern, Langlauf- und Abfahrtski entscheiden. Nachmittags stand in der Pension beim gemeinsamen Treffen das Thema "Struktur und Organisation der Altpfadfinder in Pilsen und Rosenberg" auf der Agenda. Helmut Richter ließ die Geschichte der GSG Rosenberg Revue passieren und referierte über die Struktur innerhalb der GSG Regensburg. Jirí Beran informierte über Geschichte, Organisation und Struktur der Altpfadfinder in Pilsen am Beispiel Bila Strela.Am letzten Abend warteten die Rosenberger mit Oberpfälzer Schmankerln auf. Höhepunkt war der gemeinsam tschechisch-deutsch inszenierte Sketch Aschenputtel, der für Lacher am laufenden Band sorgte. Nicht nur die beiden Vorsitzenden liefen zu schauspielerischer Höchstform auf. Mit Gitarren, Ukulelen und sogar einem Kontrabass wurde bis spät in die Nacht aufgespielt.