Sulzbach-Rosenberg

18.04.2017

Das Repair-Café im Jugendzentrum Hängematte geht am Samstag, 22. April, in seine nächste Runde. Sie läuft von 13 bis 15.30 Uhr. Gemeinsam wollen das Zentrum für erneuerbare Energien Ensdorf und die Hängematte mit dieser Aktion der Wegwerfgesellschaft aktiv entgegenwirken.

Zusammen mit ehrenamtlichen Experten wird Defektes unter die Lupe genommen und wenn möglich wieder in Stand gebracht. Abgedeckt sind die Bereiche Elektronik, Fahrräder, Möbel, Werkzeuge und Textilien. Die Reparatur leistet vorwiegend der Besucher selbst, während der Fachmann anleitend über die Schulter blickt. Kosten entstehen bis auf Ersatzteile keine, das Sparschwein der Initiative steht aber für kleine Spenden parat. Ein Ziel dahinter ist auch die Befähigung, sich selbst zu helfen. Somit versteht sich das Repair-Café als nachbarschaftliche Hilfestellung.Die Hängematte bietet den Besucher Kaffee und selbstgemachte Kuchen an. Ein kleiner hauseigener Flohmarkt lockt zum Bummeln und verkürzt eventuelle Wartezeiten. Außerdem können an diesem Tag Pflanzen getauscht werden. Das Prinzip: Jeder, der ein Pflänzchen mitbringt, kann sich dafür ein anderes Gewächs nach Hause holen.Leute, die sich aufs Nähen und Kuchenbacken verstehen oder andere Talente einbringen wollen, können sich unter 09661/510 192 oder post@hängematte.rocks bei Cornelia Aschenbach melden. Ebenso sind Werkzeug- und Materialspenden jederzeit willkommen.