Freizeit Sulzbach-Rosenberg

01.05.2017

7

0 01.05.2017

"Tri-tra-trulla-la, tri-tra-trulla-la, der Kasperl, der ist wieder da!" Zu finden war er dieses Mal in Scharlinis Märchenpalast, der auf dem Dultplatz in Sulzbach-Rosenberg gastierte.

Bei der Premiere ließen sich die überwiegend jungen Zuschauer von der ersten Minute an von den schön gearbeiteten Hohensteiner Handpuppen in ihren Bann ziehen. Begeistert - teilweise atemlos - folgten die Kinder der Geschichte um Kasperl, Seppel und die Hexe Sauerkraut. Die Kleinen fieberten mit, waren aktiv am Geschehen beteiligt und hatten sichtlich Spaß mit den handgefertigten Hohensteiner Puppen. Die Vorstellung endete mit lautstarkem Beifall und strahlenden Kinderaugen.Heinrich Schubert betreibt das Puppentheater gemeinsam mit seiner Frau Janina bereits in der sechsten Generation. "Wir wollen das Publikum in eine Zauberwelt zu entführen", so der Vater von drei Kindern.