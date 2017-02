Schaumküsse statt Sprungwurf

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Darth Vader kam in der Turnhalle der Krötenseeschule: Bevor es in die Ferien ging, feierten die Handball-Minis (fünf bis neun Jahre) und die Bimbis (zwei bis vier Jahre) zusammen ein kunterbuntes Treiben mit viel Spaß und Spiel. Die Trainer des HC Sulzbach-Rosenberg bauten verschiedene Stationen auf, um Hexen, Pippis, Indianer und Zauberer zu unterhalten. Rund 50 verkleidete Kinder schwangen sich an Seilen wie Tarzan durch die Halle oder balancierten über Bänke und Schwebebalken. Zum Schluss gab es Schaumküsse und Bonbons. Ab Donnerstag, 9. März, läuft wieder das Training jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Schnuppern ist jederzeit möglich.