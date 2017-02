Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Im Frühjahr bietet das Seniorennetz Amberg-Sulzbach in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Landkreises neue Computerkurse an. Diese umfassen die Themen von ersten Schritten am PC über Textverarbeitung und erste Schritte im Internet.

Die Kurse für Senioren auf einen Blick Grundkurs - erste Schritte mit Win-dows 7 und Office 2010; Beginn: 3. März. Grundkurs - erste Schritte mit Windows 10 und Open Office; Beginn: 3. März. Serienbriefe mit Open Writer, 22. Februar, ein Vormittag.



Ahnenforschung am PC und im Internet 1 Vormittag am 15.3..



Textverarbeitung mit dem kostenlosen Open Writer, Beginn: 25. April. Erste Schritte im Internet mit Internet-Explorer und Firefox, drei Vormittage, Beginn: 12. Mai. Erste Schritte am PC mit Windows 7 und Word 2007 in Schmidmühlen, Beginn: 20. März.



Alle Kurse sind im VHS-Programmheft aufgeführt. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt über die VHS: 09661/ 8 02 94. Neben den aufgeführten Kursen und dem offenen Computertreff am Mittwochnachmittag werden Workshops zu einzelnen Themen angeboten. Fest stehen folgende Termine und Themen:



Fotos in den PC übernehmen, 8. März. Briefe und Kündigungen , 10. Mai. E-Mails mit Thunderbird, 14. Juni.



Diese Workshops finden jeweils von 14 bis 17 Uhr im Raum 111/1.OG der VHS in Sulzbach-Rosenberg statt. Hier erfolgt die Anmeldung bei Wolfgang Härtl, 09661/90 69 561.



Anmeldungen:



Kurse im LCC/VHS: 09661/80294. Kurs in Schmidmühlen, Martina De Wille: 09474/91 00 22. Workshops im LCC: 09661/90 69 561, haertl@seniorennetz-as.de



Ein weiteres Angebot des Seniorennetzes: Jeden ersten Mittwochnachmittag im Monat trifft sich die Gruppe Digitale Fotografie. Hier werden Themen um digitales Fotografieren, Bildbearbeitung und -archivierung behandelt. Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessenten können einfach vorbeischauen.



Auch eine Einzelberatung zu den Grundlagen von Laptop und Notebook kann mit Vorsitzendem Wolfgang Härtl nach Absprache (09661/90 69 561) vereinbart werden.

Amberg-Sulzbach. Das Wissen wird in kleinen Gruppen von maximal acht Teilnehmern vermittelt. Kursleiter und Tutoren des Seniorennetzes arbeiten alle ehrenamtlich. Die Kurse finden in den VHS-Räumen in Sulzbach-Rosenberg statt. Auch in der Grundschule in Schmidmühlen wird ein Grundkurs abgehalten. Ein neuer Flyer, der in der VHS, bei Banken und in Geschäften aufliegt, informiert über das gesamte Angebot.Das Seniorennetz ist ein eingetragener Verein. Er hat sich zur Aufgabe gesetzt, älteren Menschen Wege in die Multimedialandschaft zu erschließen. Ein besonders interessantes Angebot ist der offene Computertreff, der jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr im VHS-Computerraum in Sulzbach-Rosenberg stattfindet.Hier kann man sich ohne Anmeldung zu allen Fragen beraten lassen und erhält Unterstützung bei auftretenden Problemen. Auch eigene Geräte können mitgebracht werden. Erfahrene Vereinsmitglieder stehen für Hilfe und Unterstützung zur Verfügung.Die Kurse beginnen am Freitag, 3. März. Los geht es mit dem Grundkurs für erste Schritte am PC mit Windows 7 und Word 2010,sowie parallel dazu mit Windows 10 und dem kostenlosen Programm Open Office. (Dauer fünf Mal, je drei Stunden, Dienstag- und Freitagvormittag). Gedacht sind sie für Neueinsteiger.