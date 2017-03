Freizeit Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

Den Birgland-Rundweg aufwerten und ein Landkreis-Dreieck als neue Attraktion schaffen: Das sind zwei der Jahresziele, die sich der Tourismusverein für heuer gesteckt hat.

Fürnried. Vorsitzender Reinhard Kohl ließ bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Färber 2016 Revue passieren. Er berichtete vom Auftritt am VGN-Stand auf der Freizeitmesse 2016 in Nürnberg. Ein Glanzlicht war die Messe in Schwend. In verschiedenen Treffen mit Vertretern aus der Politik, dem Zweckverband Nahverkehr und dem VGN ging es um den Fortbestand der Freizeit-Buslinie Birglandexpress.Auch heuer präsentiert sich der Tourismusverein Birgland auf der Freizeitmesse in Nürnberg. Am Stand des VGN wird am Freitag, 17. März, die Werbetrommel gerührt. Zum Wirtestammtisch wollen sich die Gastronomen künftig jeweils am Montag bei den Kollegen treffen, wo gerade Kirwa gefeiert wird. Die Gemeinde Birgland hält am Samstag, 13. Mai, wieder einen Heimatabend in der Birglandhalle in Schwend. Dazu sollen die Wirte auch dieses Mal ein Büfett aufbauen. Die Getränkeversorgung übernimmt der ASV Schwend. Im Frühjahr wird das Wanderleitsystem fertiggestellt. Man erhofft sich davon eine Aufwertung des Birgland-Rundwegs.Zwischen Poppberg und Alfeld soll ein neuer Anziehungspunkt entstehen: Gemeinderat Reinhard Franz plant ein Landkreis-Dreieck. Den Punkt, an dem Amberg-Sulzbach, Neumarkt und das Nürnberger Land aufeinandertreffen, sollen Infotafeln und Ruhebänke zu einer attraktiven Anlaufstelle machen.