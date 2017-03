Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Auf der Bernrichter Hütte traf sich der Stamm Graf Gebhard der Pfadfinder. Die Wölflinge hatten als Thema die farbenfrohen Trolle aus dem Kinofilm. Die Kinder sollten ihnen helfen, ihre Farben wiederzufinden. Somit standen ein Geländespiel, T-Shirt-Batiken und jede Menge andere Aktionen auf dem Programm.

Am Abend leuchtete eine Lichterspur, die zu einer Schatzkiste führte. Währenddessen übten die angehenden Jungpfadfinder verschiedene Techniken für den Aufenthalt in der Natur, etwa Feuer schüren, Knoten machen oder eine Karte zeichnen. Außerdem zogen sie los auf eine Nachtwanderung. Sonntagnachmittag ging es zu Fuß zurück; im Gepäck nicht nur Isomatte und Schlafsack, sondern auch viele Erinnerungen. Als nächstes großes Ereignis steht das Pfingstlager an.