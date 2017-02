Freizeit Sulzbach-Rosenberg

"Ein kleiner Schritt für dich, ein großer für die Gesundheit": Die Seniorengymnastikdamen des TV Sulzbach-Rosenberg beteiligten sich an der Wanderausstellung "Was heißt schon alt?" des Bundesfamilienministeriums im Landratsamt in Amberg. Eine fitte Gruppe zeigte Übungen aus ihren wöchentlichen Turnstunden. Sie trainieren nicht nur ihre Fitness, sondern auch das Gleichgewicht, die Standsicherheit und die Kraft. Ein Parcours mit Gleichgewichtsübungen war aufgebaut, der die Besucher animierte mitzumachen und auszuprobieren.