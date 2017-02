Freizeit Sulzbach-Rosenberg

12.02.2017

9

0 12.02.2017

Drei Sträflinge standen vorn, und eine entfesselte Schar wilder Frauen folgte jeder ihrer Bewegungen. Revolution? Aufstand im Gefängnis? Nein, sondern Weiberfasching beim SV Loderhof/Sulzbach.

Die Partyband Dingl-Dangl & Friends, in schwarz-weiß gestreifte Zuchthausuniformen gekleidet, heizte vom ersten Lied an den ausgelassenen Weibern ein. Auf der Tanzfläche mischten sich Leuchttürme und gefallene Engel, Piraten tanzten mit Hippies, Bierflaschen und Blumentöpfe kamen bestens miteinander aus. Rocker und Eichhörnchen schwoften gemeinsam.Wenn die schrägen Vögel Federn verloren, lag es nicht daran, dass der Leopard oder eine der vielen herumstreunenden Katzen sie gerupft hätten. Das Federvieh war einfach zu flatterhaft. Partyhits, Faschingskracher, Polonäsen, aber auch ein Walzer und ein Zwiefacher lockten die Närrinnen aufs Parkett. Sie tanzten in Gruppen, allein oder als Paar.Schon zum 15. Mal feierte der SVL seinen Weiberfasching in einem großen Saal, und wieder konnte sich Gerda Donhauser, als Spartenleiterin Gymnastik für diesen Höhepunkt der Faschingssaison zuständig, über ein volles Haus freuen. Wie jedes Jahr waren auch befreundete Sportvereine dabei."Cabaret"! Zehn Tänzerinnen auf High Heels, im schwarzen Frack und mit Zylinder, brachten einen Hauch Paris in den Kettelersaal. In einer ausgefeilten Choreographie tanzten die Mädels mit knallroten Regenschirmen. Mit lasziven Bewegungen und einem kleinen Augenzwinkern inszenierten sie ihre weiblichen Reize. Die Zuschauerinnen tobten. Da muss der SVL aufpassen, dass ihm diese Show nicht vom Moulin Rouge abgeworben wird!Übungsleiterin Andrea Kaufmann hatte "Cabaret" einstudiert. Sie dankte der Marienapotheke, die die roten Regenschirme zur Verfügung gestellt hatte.Schlag Mitternacht kam das Männerballett der Knappnesia mit der Show "Bauer sucht Frau" in den Saal. "Inka Bause", mit blondem Wuschelkopf und Schnauzbart, stellte Bauer Sepp die süße Heidi und die scharfe Joanna vor. Es war zwerchfellerschütternd, wie der einsame Landwirt zum Spielball der erotischen Anziehungskraft dieser beiden "Damen" wurde.Nach stürmischem Applaus und einer Zugabe feierten die närrischen Weiber ausgelassen weiter. Heimlich mischte sich jetzt auch der eine oder andere Mann unter die Frauen. So feierten die Närrinnen und Narren weiter bis in die frühen Morgenstunden.