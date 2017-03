Weltgeschichtentag mit Tanja Weiß in Bibliothek

20.03.2017

Rund um den Erdball beteiligen sich Menschen mit den unterschiedlichsten Aktionen Jahr für Jahr am Weltgeschichtentag. Auch heuer lud Luise Eckert Interessierte in die Stadtbibliothek Sulzbach-Rosenberg ein, wo Tanja Weiß in die wunderbare Welt des Geschichtenerzählens entführte. Fröhliches Treiben herrschte im ersten Stock. Neben ganz jungen Zuhörern waren auch wieder viele Bewohner aus dem Dr.-Stephan-Kastenbauer-Haus und dem Seniorenzentrum Bühler Höhe mit von der Partie.

Unter dem Motto "Verwandlung" erzählte Tanja Weiß Märchen für Groß und Klein. Da erfuhren die Zuhörer auf unterhaltsame Weise, dass ein an die Wand geworfener Frosch zwingend zu Flecken führt - ein geküsster aber nicht zwingend zum Prinz wird. Dennoch gelte stets das Motto "Sei kein Frosch!"; auch wenn gemeint ist: "Augen zu und durch".