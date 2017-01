Yoga mit der wilden Mathilde

Freizeit Sulzbach-Rosenberg

Um ein Mädchen, das stets seinen Willen durchsetzen will, ging es in einer Vorlesestunde in der Stadtbibliothek. Brigitte Prochaska hatte dazu das Buch "Die wilde Mathilde" mitgebracht. Die Vorleserin bezog die Kinder mit passenden Aktivitäten und Fragen zum Inhalt des Buches mit ein, zum Beispiel mit Yogaübungen und Mathildes Motivationsspruch "Ich bin fantastico!". Darüber waren sie anfangs überrascht, aber genau das machte den Nachmittag am Ende zu einem vollen Erfolg. Die nächste Vorlesestunde gibt es am Donnerstag, 16. Februar, um 15 Uhr.