Zuwachs für den Gemüsegarten oder die Blumenrabatte

03.05.2017

Zahlreiche Gartler warten schon auf die Frühjahrs-Pflanzenbörse der Tischgesellschaft Edelweiß Rosenberg. Am Samstag, 6. Mai, ist der Kreiner-Wirtsgarten in Siebeneichen wieder Treffpunkt für Pflanzenfreunde. Von 10 bis 12 Uhr erwartet sie eine Großauswahl an Jungpflanzen für den Gemüsegarten oder die Blumenrabatte. Die Gartenfüchse von Edelweiß sind gerüstet: Hunderte Jungpflanzen von Tomaten (fast 30 verschiedene Sorten), Paprika und Chili (darunter Raritäten) hoffen auf Abnehmer. Ebenso Gurken und Kürbis, Kräuter, ein- und mehrjährige Gartenblumen, Stauden und vieles andere. Wer etwas zum Tauschen oder Anbieten hat (Jungpflanzen von Gemüse, Kräutern oder Blumen, Stecklinge, geteiltes oder vermehrtes Pflanzenmaterial usw.) kann dies gerne mitbringen. Die Experten der TG Edelweiß haben bestimmt auch wieder so manchen grünen Tipp parat. Auf einem Wühltisch findet sich informative Lektüre zum Reinschmökern und Mitnehmen. Bild: rlö