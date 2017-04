Kultur Sulzbach-Rosenberg

09.04.2017

21

0 09.04.201721

Guinessbuchverdächtig ist dieses Spektakel alle Jahre wieder, und 2005 holten die Arbeiterkameraden sogar offiziell den "Weltrekord" in dieser Brauchtumsdisziplin - auch heuer hebt sich daher das Osterbrunnenfest rund um den Mutter-Kind-Brunnen deutlich ab von aller Konkurrenz im oberpfälzisch-fränkischen Raum. Wenn Brauchtum und Osterhase eine Heimat haben, dann hier.

Zehn Busgesellschaften

Ich danke der Stadt und dem Landkreis sowie meinem engagierten Helferteam, die dieses Fest erst möglich machen. AKV-Vorsitzende Maria Schütz

Wie bestellt zur Eröffnungsfeier gab's einen strahlend blauen Frühlingshimmel und jede Menge gut gelaunte Besucher. Da konnte Landrat Richard Reisinger in seiner Grußadresse eigentlich zu gar keinem anderen Resümee gelangen: "In der bunten Perlenkette der Osterbrunnen im Landkreis ist dieses Osterbrunnenfest in Sulzbach-Rosenberg schon etwas ganz Besonderes!" Ebenso wie der Landkreischef lobte auch Bürgermeister Michael Göth die engagierte Mannschaft des Arbeiterkameradschaftsvereins, der heuer schon zum 25. Mal dieses schöne Brauchtum pflegt und "über die Jahre zu einem wahren Publikumsmagneten gemacht hat". Die Stadt leiste dazu natürlich gerne auch ihren eigenen Beitrag, habe rechtzeitig für die Abdichtung des Beckens gesorgt, damit der Brunnen auch sprudeln kann, und nun seien weitere 4000 Euro in den Stadthaushalt zur Sanierung der Brunnenfigur eingestellt worden.Bravourös meisterte die erst vor vier Wochen neu gekürte Vorsitzende der Arbeiterkameradschaft (AKV), Maria Schütz, ihren ersten Auftritt vor großem Publikum. "Ich danke der Stadt und dem Landkreis sowie meinem engagierten Helferteam, die dieses Fest erst möglich machen."Sie ermunterte alle Besucher des Osterbrunnens, auch beim großen Gewinnspiel mitzumachen und sich auf Ostereiersuche in den Schaufenstern der beteiligten örtlichen Geschäfte zu begeben. Die dabei entdeckten Buchstaben ergeben, richtig durchgeschüttelt, die Lösung. Fröhliche Frühjahrs- und Ostergrüße steuerten mit ihren Liedern die Kinder vom städtischen Kindergarten An der Point bei, bevor sich dann die Gäste ganz dem Betrachten und Staunen widmen konnten: Rund 13 000 echte Eier (Plastik ist tabu), liebevoll dekoriert und bemalt mit floralen Mustern, heimatlichen Motiven, punktiert, gestreift oder gebändert, schmücken jetzt den Brunnen, die österlichen Portalbögen, Pyramiden und Osterbäume. Alles fügt sich zusammen zu dem farbenprächtigen Gesamtkunstwerk Osterbrunnen Sulzbach-Rosenberg, das auch in diesem Jahr wieder Tausende aus nah und fern anziehen wird.Eventmanager Reinhold Werner aus Edelsfeld organisiert seit Jahren Führungen und Touren zu den Osterbrunnen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Bereits im Vorfeld hat er für heuer zehn Busgesellschaften gebucht, unter anderem aus Südtirol/Trentino, Leipzig und München, die den Osterbrunnen des Arbeiterkameradschaftsvereins sehen wollen.Am Palmsonntag erlebte der Osterbrunnen beim Flick-Park schon einen wahren Besucheransturm, mit dem die Veranstalter auch für die Feiertage rechnen. Sie sind gerüstet: Am Karsamstag ab 13 Uhr und am Ostersonntag und -montag ab 10 Uhr sorgen Grillspezialitäten, Getränke, Kaffee und Kuchen im (beheizbaren) Festzelt für Wohlbehagen. Da legt sogar der Osterhase die Löffel an!