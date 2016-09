Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.09.2016

4

0 16.09.2016

Das 50-jährige Bestehen der Birgländer Musikanten ging 2011 in traditionellen Wirtshäusern in der Altstadt als Blasmusikabend über die Bühne.

Dieser war so erfolgreich, dass sich Matthias Fiedler von den Birgländer Musikanten, Kulturamtsleiter Fred Tischler und die Gastronomen entschlossen, die Veranstaltung als "Birg aaf, Birg o" künftig im zweijährigen Rhythmus anzubieten. Heuer ist es also auch wieder so weit! Die Eröffnung mit den Birgländern läuft am Samstag, 24. September, um 19 Uhr mit Bürgermeister Michael Göth vor dem Rathaus.Ab 19.30 Uhr wird es dann beim Fuchsbeck (Roum Boum), in der Weinstube Centro (Bayerisch Holzfrei), der Landkutsche (Alfelder), im Rathaus (Hammerbachtaler Blousn) und im Seidel-Saal (Wirtshaus Vielharmoniker) volkstümlich zugehen.Karten gibt es in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof, im Reisebüro Sonnenklar, in der "Bunten Stub'n" und in der Tourist-Information am Hallplatz. In Sulzbach-Rosenberg bei der SRZ, den Buchhandlungen Dorner und Volkert und in der Tourist-Information im Rathaus. Online unter www.nt-ticket.de und www.kulturwerkstatt-online.de. Info unter 09661/510-110. Ein ausführlicher Vorbericht folgt in unserer Ausgabe am Dienstag.