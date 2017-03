Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.03.2017

9

0 05.03.2017

Dass Volxmusik ein wenig anders ist als Volksmusik, demonstriert in diesen Wochen das entsprechende Festival. Bereits zum achten Mal lädt die Kulturwerkstatt dazu das Publikum aus Stadt und Land ein, mit Erfolg. Auf der Bühne des Seidel-Saals agieren alte Bekannte und andere, die zum ersten Mal hier auftreten. Den fulminanten Auftakt machte die Gruppe Flez Orange.

"Eure Ohren werden Augen machen", kündigen sie auf ihrer Homepage an, die fünf Musiker von Flez Orange. So ist es dann auch, als sie auf der Bühne des Seidel-Saals Eigenkompositionen, regionale Zutaten und einen Schuss Weltmusik zu neuen Klangfarben mischen.Schon ihr Name klingt originell: Flez, das niederbayerische Wort für Hausflur steht für die Verwurzelung in regionalen Traditionen, Orange dagegen für farbig und vielseitig, denn sie zeigen eine weite Spannweite ihres Könnens. Problemlos vermischen sie folkloristische Elemente aus verschiedenen Ländern mit Klezmer, Tango, Weltmusik und Jazz. Einflüsse aus bayrischer und osteuropäische Musik verbinden sich, düstere Molltöne folgen auf russische Kasatschok-Rhythmen, werden vereint zu einer bunten, neuen Mischung.Sie sind fünf Vollblutmusiker, die meist schon lange zusammen spielen. Matthias Klimmer ist nicht nur der virtuose Klarinettist der Gruppe, sondern auch der Conferencier und Geschichtenerzähler. Seine witzige Moderation gibt dem Musikprogramm einen kabarettistischen Anstrich. Die Texte sind ein wenig Wirklichkeit und viel Phantasie, für das Publikum oft gar nicht so leicht zu unterscheiden.Veronika Keglmeier steht mit ihrer Geige an seiner Seite, streicht virtuos deren Saiten, kommt auch singend zum Einsatz. Mit Stefan Fußeder haben sich die Niederbayern in diesem Jahr einen Chiemgauer mit ins Boot geholt als Unterstützer mit Akkordeon und Gesang. Singen kann auch Jochen Rössler, vor allem aber spielt er Bass. Zusammen mit Maximilian Maier am Schlagzeug bildet er "die lächelnde Rhythmusgruppe der Band".Flez Orange, das sind fünf starke Musiker, die sich in perfekter Harmonie ergänzen, ohne sich dabei allzu ernst zu nehmen. Viele ihrer Lieder und Stücke an diesem Abend sind Eigenkompositionen. Aber auch Anleihen aus der Welt des Schlagers und des Films nehmen sie, etwa beim Klassiker "Heut' liegt was in der Luft" oder dem Oldie von der japanischen "Mitsou".Dass der Drummer "ein wenig Fieber" und Matthias Klimmer Husten hat, beeinträchtigt ihren Auftritt in keiner Weise. Höhepunkte des Abends sind diverse Instrumental-Soli, ebenso Klimmers "russisch" gesungene Ballade vom Zaren Nikolai, stilecht mit russischer Filzmütze, die tragische Geschichte von da "Krama Annamial sei Noud" oder von Jorge, dem spanischen Tangotänzer und Poeten, der "Torereo lernen" musste.Da waren Interpreten wie Gäste sehr überrascht, wie schnell die angekündigten "viereinhalb Stunden Programm" vorbei waren. Fast ein wenig melancholisch klang dann der Abschied mit Vicky Leandros "Ich liebe das Leben". Aber: "Das Karussell wird sich weiter drehen", denn schon am nächsten Freitag, 10. März, setzt die Formation Eberwein das Festival der Volxsmusik fort.