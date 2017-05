Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.05.2017

Dreimal erklang der Kino-Gong im Capitol. Wie in alter Zeit. Was dann folgte, war etwas Neues: Ein Abend, an dem vor allem ein Instrument im Mittelpunkt stand: das Akkordeon. Künstler aus verschiedenen Ländern spielten es auf unterschiedliche Art: von traditionell, zeitgenössisch, oder folkloristisch bis zu exotisch und jazzig.

Flinke Finger

Folk und Volksmusik

Akkordeonale? Wer da meinte, die Bezeichnung sei vielleicht etwas zu hoch gegriffen, täuschte sich. Fast am Ende einer langen Tournee durch deutsche Städte kam auch Sulzbach-Rosenberg in den Genuss dieses Festivals, das sich der Niederländer Servais Haanen ausgedacht und Georg Leugner vom Steinlinger Balg und dem Kultopf zu Thilo Hierstetter hier ins Capitol geholt hat.Dort gab es keinen freien Platz mehr, so viele Besucher aus Stadt und Land wollten die Quetschkommode, die "Wanznpress" oder das Schifferklavier hören. Mit all diesen Namen wird ein Instrument bezeichnet, das sich einen besonderen Platz in der Musik der ganzen Welt geschaffen hat.Eine Gruppe junger Leute auf der Bühne: Alevtina Nikitina aus Sankt Petersburg, die "junge Virtuosin mit russischer Seele", lässt ihre Finger unglaublich schnell und präzise über die Knöpfe des Bajan fliegen, der Bayer Stefan Straubinger drückt mit seinem kleinen Bandoneon Walzer-Seligkeit wie Krimiatmosphäre aus, der Franzose Laurent Derache verbindet die Musette-Tradition mit Jazz-Improvisationen und Rinah Rakotovao aus Madagaskar spielt auf einem geschenkten Akkordeon und singt über tropische Inseln. Begleitmusikerinnen sind "Twelfth Day", Catriona Price und Esther Swift. Die Schottinnen bringen sich ein mit Geige und Harfe, experimentieren mit ihren Instrumenten, stellen wie auch die anderen eigene Kompositionen und Arrangements vor."Fliegender Wechsel", heißt das erste Musikstück des Abends, und so läuft auch das Programm ab: in der Begegnung zwischen den Musikern im lebendigen Wechsel von Soli und Ensemblestücken.Auf bayerische Bandoneon-Landler folgt temperamentvoller Jazz aus Frankreich, alte russische Volksweisen werden abgelöst von melodiösen Rhythmen aus Madagaskar, ergänzt durch Folk aus Schottland mit Geige, Harfe und Gesang. Auch Servais Haanen, der "Meister feiner Klänge", spielt Akkordeon, moderiert und plaudert charmant, stellt seine Musiker und ihren Hintergrund vor. Der eine ist studiert mit klassischer Ausbildung, der andere hat sein Instrument schon als Kind innerhalb seiner Kultur erlernt. Die gemeinsame Sprache aller ist die Musik, Haanen das souveräne Bindeglied. Unterschiedlich sind auch die Instrumente, denn "das" Akkordeon gibt es nicht, sondern verschiedene Typen, die sich durch Systeme, Größen, Form, Tonumfang und Spieltechnik unterscheiden. Aber alle haben Knöpfe, keine Tasten."Ein Fest der Klänge, Adrenalin und Seelenbalsam, ein Ereignis der besonderen Art" - die Akkordeonale wird in Superlativen beschrieben. Auch im Capitol ist der Jubel groß für die einzelnen Darbietungen. Dass Servais Haanen nach mehr als zwei Stunden "Tschüss" sagt, muss das Publikum akzeptieren.Die Truppe hat eine Vier-Wochen-Tournee hinter sich. Zugaben gibt es trotzdem, einen Reigen bekannter russischer Melodien, gespielt und gesungen, als genussvollen Abschluss eines besonderen Abends.