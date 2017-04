Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.04.2017

Bei der "Akkordeonale 2017" am 23. Mai treffen im Capitol Sulzbach-Rosenberg bayerische Bandoneon-Grooves auf temperamentvollen Jazz aus La France, alte russische Volksweisen mit junger Seele begegnen den melodiösen Rhythmen Madagaskars, begleitet von atmosphärischem Folk aus Schottland mit Geige, Harfe und Gesang.

Das sind die Zutaten, die sich Servais Haanen, Schöpfer des Festivals, für die "9. Akkordeonale" ausgedacht hat. So entfaltet sich auch in diesem Jahr der besondere Charme des Akkordeons im prallen musikalischen Reichtum von traditionell bis zeitgenössisch, folkloristisch, exotisch, klassisch und jazzig. Im Mittelpunkt steht die Begegnung zwischen den Musikern im lebendigen Wechsel von Soli und Ensemblestücken.Auf der Capitol-Bühne Sulzbach-Rosenberg stehen am Dienstag, 23. Mai, ab 20 Uhr: Stefan Straubinger "Bayerische Grooves auf Bandoneon", Alevtina Nikitina (Russland), eine junge Virtuosin mit russischer Seele, Laurent Derache (Frankreich) "Esprit und Temperament im Jazzgewand", Rinah Rakotovao (Madagaskar), Servais Haanen (Niederlande) "Der Meister feiner Klänge" sowie Twelfth Day - Atmospheric Folk aus Schottland. Karten im Vorverkauf: "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.