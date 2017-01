Kultur Sulzbach-Rosenberg

Der junge André Weiß gilt als sehr talentierter Pianist, der in Stuttgart zu Hause ist. Am Freitag, 20. Januar, gibt er ab 20 Uhr mit dem Trio, das seinen Namen trägt, auf der Kleinkunstbühne Historischen Druckerei Seidel am Luitpoldplatz in Sulzbach-Rosenberg seine Visitenkarte ab. Mit dabei sind Joel Locher, der den Bass zupft, und Felix Schrack am Schlagzeug.

Kanadische Klavierlegende

Das neue Weiß-Programm orientiert sich stark Oscar Peterson, der kanadischen Klavierlegende, den sich der 22-jährige Musiker als Idol erkoren hat. Dessen Musik bekam der erst 22-jährige und Jazz studierende Weiß von seinen ersten Momenten auf dieser Welt an zu hören.Zusammen mit dem gefragten Schlagzeuger Felix Schrack, Bassist Joel Locher, der weltweit unter anderem mit den bekanntesten Gypsy-Jazzern unterwegs ist - und natürlich dem Spirit von Oscar Peterson - werden bei ihren Konzerten sowohl Arrangements als auch OP-Kompositionen präsentiert.Das Publikum darf sich auf einen hart swingenden Abend freuen, ganz nach OP's Motto: Keeping the Groove alive.Felix Schrack ist der Sohn des bekannten Pianisten Martin Schrack, der jahrelang mit Charly Antolini auf Tour gewesen ist und auch heute noch mit ihm spielt.Joel Locher ist on tour mit Daniel Schnyder, Andre Ceccarelli, Stochelo Rosenberg, Joerg Reiter, Bireli Lagrene, Tim Kliphuis, Wawau Adler, Jermaine Landsberger, David Haynes,Peter Fessler, Pee Wee Ellis, Chihiro Yamanaka, Kuno Schmid, Wolfgang Lackerschmid, Tania Maria, Gregor Hübner und anderen. Karten gibt es im Vorverkauf in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus und in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information am Hallplatz sowie online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Weitere Informationen unter 09661/510 110.