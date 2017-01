Kultur Sulzbach-Rosenberg

Das Saxofon wurde 1840 erfunden. Viele Komponisten hatten also keine Chance, es kennenzulernen und dafür zu schreiben. Auch aus späterer Zeit gibt es nur wenige Stücke für die Besetzung Saxofon und Klavier. Beim Konzert "Hot-Sonate" beim Kammermusikkreis der Volkshochschule Amberg-Sulzbach haben Pianist Andrei Banciu und Bläser Johannes Pfeuffer deshalb auch Bearbeitungen dabei.

Orientalische Klangfarben

Eine Offenbarung

Paul Hindemiths "Sonate op. 11/4 für Bratsche und Klavier" bringt in der Bearbeitung für Saxofon andere Klangfarben, der impressionistische Zauber entfaltet sich trotzdem. Zart hingehauchte Töne am Anfang, dann unbeschwerte Heiterkeit, intensive Passagen von fast hypnotischem Sog ergeben ein farbenfrohes Kaleidoskop musikalischer Eindrücke.Johannes Brahms verarbeitet in der "Sonate Es-Dur op. 120 Nr. 2 für Klavier und Klarinette" seine jahrelange unerfüllte Liebe zu Clara Schumann. Innig und ergreifend gestalten Banciu und Pfeuffer die Bearbeitung. Gefühlvoll und geschmeidig spielt Banciu, lässt den Flügel singen und umarmt mit leiser Melancholie das Saxofon.Claude Debussy mochte das Saxofon nicht. Er schrieb nur ein Werk dafür, die "Rhapsodie pour orchestre et saxophone" in orientalischen Klangfarben. Die Bearbeitung für Klavier gibt dem Pianisten den größeren Part, und Banciu gestaltet die überraschenden Wendungen, die reizvollen Effekte mit sicherem Gespür für die musikalische Wirkung. Das Saxofon steuert lange, genießerische Töne bei, und Pfeuffer schwelgt im schönen Klang seines Instruments.Die Arbeiten von Erwin Schulhoff hatten die Nazis als "entartete Musik" verfemt, er starb in einem Lager an Tuberkulose. Seine Werke waren lange Zeit fast vergessen. Nach diesem Konzert ist das unbegreiflich. Schulhoffs "Hot-Sonate für Alt-Saxofon und Klavier" ist der Höhepunkt des Abends. Jazz-Elemente von geradezu vibrierender Lebendigkeit sind in die klassische Sonatenform integriert. Rasante Sechzehntel-Läufe zaubert Pfeuffer auf dem Saxophon, mit absoluter Präzision von Banciu begleitet. Da genügt ein Blick, und die beiden nehmen mit Leichtigkeit und Humor, mit ansteckender Spielfreude die nächste spieltechnische Herausforderung an und verwandeln sie in vollendete Musik.Im dritten Satz ruft der sinnliche Klang des Saxofons sehnsuchtsvoll nach etwas Unnennbarem, vielleicht dem Glück, während der letzte sehr farbig eine Großstadt malt. Der Verkehr braust vorbei, Menschen drängeln sich durch überfüllte Straßen. Und plötzlich bleibt der Blick an einem Vogel hängen, der ungerührt von der Hektik unten im Himmel seine Kreise zieht. "Hot-Sonate" ist eine Offenbarung.Das Publikum applaudiert begeistert, bis Pfeuffer und Banciu einen Tango von Astor Piazzolla spielen.