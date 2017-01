Kultur Sulzbach-Rosenberg

Am 23. Dezember 2007 starb Oscar Peterson. Aber der legendäre Jazzpianist ist nicht tot. Er lebt weiter in dem jungen Jazzer André Weiß alias Andrew White, der mit seiner Band den Seidel-Saal zum Kochen brachte.

Über 100 Platten

Vibrierende Dynamik

Eine Offenbarung

Verdientes Feierabendbier

Vom ersten Stück an wippten alle Füße im Saal. Das Andrew White Trio präsentierte mit ansteckender Begeisterung richtig handgemachte Musik. White, erst zarte 23 Jahre jung, spielte auf dem alten Klavier, als hätte er mit Oscar Peterson auf der Bühne gestanden. Er war ruhelos und unermüdlich, dabei bewegte er seinen Körper fast gar nicht. Die Hände aber tanzten so schnell über die Tasten, dass man sich tatsächlich fragen konnte, ob er nach der Zahl der gespielten Töne bezahlt wird.Peterson bezeichnete sich selbst als den faulsten Komponisten der Welt. Aber ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, schließlich produzierte er über 100 Platten. Viele der Stücke, die Oscar Petersons Band berühmt machte, arrangierten seine großartigen Bassisten wie Niels-Henning Ørsted Pedersen. Auch der "große Däne mit dem endlosen Namen" hat schon vor Jahren seine letzte Reise angetreten.Aber er wurde kongenial von Joel Locher ersetzt. Locher spielte auf einem Zupfbass ohne Resonanzkörper, der an eine Armbrust erinnerte und direkt aufs Herz zielte. Sein Spiel war lebendig und warm, sinnlich und beweglich. "On danish shore" war Ørsted Pedersen gewidmet. Der Bass stand hier im Mittelpunkt, und Locher ging an die Grenzen des technisch Machbaren. Rasant war sein Tempo, atemberaubend seine Leichtigkeit, fesselnd die Intensität. Es war einfach genial.Schlagzeuger Felix Schrack war weit mehr als nur ein Begleiter. Er spielte intelligent und selbstbewusst, drängte sich aber nie in den Vordergrund. Aber sein Schlagzeug war weit mehr als nur ein Rhythmusinstrument. Mit vibrierender Dynamik bildete es einen melodischen Gegenpol zu Piano und Bass, diente dabei aber stets der gespielten Musik.Oscar Petersons grenzenlose Welt lebte im gelassenen "Cool Walk", in einem Arrangement von "Porgy and Bess", dem melodischen Jazz-Standard "I remember Clifford", dem dunklen Blues "The Snutch", dem rasanten "C Jam Blues". "Hymn to freedom" von Petersons bekanntester Platte "Night Train" war auch vom Andrew White Trio eine Offenbarung. Weiß hat dieses Stück schon kurz nach seiner Geburt gehört, seitdem begleitet es ihn, und er hat es sich zu eigen gemacht. Feierlich, wirklich hymnisch begann das Piano, daraus entwickelte sich mitreißender Blues-Jazz, der den Sieg der Freiheit feierte.Das Publikum applaudierte stürmisch. Die Musiker ließen sich nicht lange bitten und spielten die "Battle Hymn of the Republic". Hier dominierte erst Stracks martialisches Schlagzeug. Piano und Bass setzten ganz lyrisch und zart "John Browns Body" dagegen, schließlich fanden sich die drei Musiker in mitreißendem Schwung.Strack und Locher gönnten sich dann das verdiente Feierabendbier, aber White setzte sich erneut ans Klavier und spielte weiter. Der Geist Petersons hatte nun die Kontrolle.