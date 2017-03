Arbeiterkameraden feiern Jubiläum am Brunnen

Kultur Sulzbach-Rosenberg

31.03.2017

Auf geht's zum 25-jährigen Osterbrunnen-Jubiläum: Am Palmsamstag, 8. April , hat der Arbeiterkameradschaftsverein um 13 Uhr die Eröffnung angesetzt beim Mutter-Kind-Brunnen in der Theodor-Heuß-Straße mit geladenen Gästen und dem Kindergarten "An der Point".

Musik gibt es ab 14 Uhr mit Bernhard Luber, für Getränke und Speisen (Steaks, Bratwürste, Kaffee, Kuchen) ist gesorgt. Hier das weitere Programm:Palmsonntag, 9. April: Ab 10 Uhr Festbetrieb, ab 14 Uhr Musik mit den "Allerscheynst'n".Karsamstag, 15. April: 13 Uhr Festbetrieb, ohne Musik.Ostersonntag, 16. April: Ab 10 Uhr Festbetrieb mit Musik "Weissblaue Buam", der Osterhase kommt. 14.30 Uhr Osternestsuchen für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Zur Suche ist am Palmsamstag an der Bratwurstbude Anmeldung erforderlich.Ostermontag, 17. April: Ab 10 Uhr Festbetrieb, ab 14 Uhr Musik, 15 Uhr Verlosung vom Buchstabenrätsel.Samstag, 22. April: Preisschafkopf, 17 Uhr Einlass, mit Imbiss, 18 Uhr Beginn. Anmeldung am Ostersonntag, bei Maria Schütz (beim Ausschank).