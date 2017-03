Kultur Sulzbach-Rosenberg

23.03.2017

Die ersten Eier hängen schon am Mutter-Kind-Brunnen in Rosenberg. Die fleißigen Helfer des Arbeiterkameradschaftsvereins wollen auch in diesem Jahr ein absolutes Schmuckstück schaffen. Dabei sah es eine Zeitlang so aus, als ob es heuer keinen Osterbrunnen geben sollte.

Doch die neue Vereinsvorsitzende Maria Schütz konnte vor wenigen Tagen Entwarnung geben: "Alles läuft bestens." Jetzt muss nur noch die Brunnenfigur gereinigt werden, dann können auch die letzten Eier angebracht werden. Selbstverständlich verwendet der Verein aus Prinzip nur echte Eier am Brunnen. Rund 12 000 Stück werden es dieses Jahr wieder sein. Bild: ass