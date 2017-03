Kultur Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

8

0 30.03.2017

Die Kinder kennen ihn schon, die Erwachsenen auch immer mehr - kein Wunder, er ist ja auch ein Sulzbacher: Ashonte Dolo Lee ist auf dem besten Weg, ein Musik-Star zu werden. Eigentlich stammt er aus Georgia/USA, wohnt aber schon seit elf Jahren in der Herzogstadt. Und nächste Woche gibt er sein langerwartetes Konzert im Seidel-Saal.

Seidel-Saal Zum Gespräch hatte Dolo Lee Begleitung mitgebracht: Peter Geiger, Vorsitzender des Seidel-Saal-Fördervereins, veranstaltet das Konzert am Freitag, 7. April. "Wir wollen mit unserer Tätigkeit vor allem regionalen Bands die Möglichkeit zum Auftritt geben", erklärte er und verwies auf die lange, erfolgreiche Liste der bisherigen Konzerte.



Eines lag beiden am Herzen: Geiger betrachtet genauso wie der Wahl-Sulzbacher Ashonte Dolo Lee die Kleinkunstbühne als unverzichtbar. "Sie hat maßgeblichen Anteil an unserem Ruf als kulturelle Hochburg", erinnert der Vorsitzende. Deswegen appellierte er nochmals dringend an den Stadtrat und den Bürgermeister, endlich die Gelegenheit zu ergreifen und das Anwesen für die Stadt zu erwerben. "Die Stadt braucht so etwas unbedingt!", sprang ihm Dolo Lee zur Seite. Denn die Orte, an denen junge Bands auftreten könnten, würden immer seltener. Karten für Righteous Kill am 7. April gibt es übrigens bei www.nt-ticket. (ge)

Und außerdem bin ich ja quasi schon ein Bayer, ich esse die Weißwurst vor zwölf! Ashonte Dolo Lee

Ein fröhlicher Mensch ist er, temperamentvoll und von seiner Leidenschaft beseelt. das merkt man deutlich beim SRZ-Gespräch mit dem Amerikaner. An den Händen blinken acht massive Ringe, hinter der Sonnenbrille lachen die Augen. Der 38-jährige Ashonte Dolo Lee hat ein wechselvolles Leben hinter sich. Er kam 2001 als US-Soldat in die Garnison nach Vilseck. Vier Jahre Dienstzeit leiteten über zu diversen Jobs in Germany: Er arbeitete in seinem Beruf als Koch in Catering und Kantine, später als Gerüstbauer.Und dann kam "Voice of Germany": 2013 schaffte er es in der Gesangs-Casting-Show von Pro7/Sat1 bis in die 3. Runde. Die SRZ berichtete natürlich, und der Amerikaner entdeckte endgültig sein Faible. Dolo startete seine Musiker-Karriere. Heute lebt er selbstständig als Produzent und Musiker.Früher hatte das alles nicht so recht geklappt, jetzt aber ging die Post ab: "In dieser Zeit habe ich meine Leidenschaft für die Bühne und die Musik wiederentdeckt. Es war auch eine Art Sprungbrett für mich. Zum einen vom Hip-Hop-Künstler zum Sänger, zum anderen bekam ich während und nach der Sendung viele Angebote", erzählte er vergangenes Jahr im Interview.Inzwischen singt er in bis zu fünf Bands, auch bei den legendären Grand Slam, und hat ein eigenes musikalisches "Baby": Righteous Kill, eine siebenköpfige Band mit drei Vokalisten. Mit der tritt er auch am 7. April im Seidel-Saal auf. "Rockiger Neo-Soul" ist es, was da auf die Fans wartet: Soul vom Feinsten - aber auf funkige, spritzige Art.Dolo hat vor einigen Jahren den Rapper Kool Savas im Studio getroffen und beim Titellied von dessen Album den Refrain gesungen - dafür bekam er inzwischen als Mitmusiker sogar eine Goldene Schallplatte: "Für mich war dieses Erlebnis ein Zeichen, dass ich mit meiner Musik auf dem richtigen Weg bin und so weitermachen soll", meinte er damals. Daran hat er sich gehalten.Zuhause arbeitet er fleißig an einem Solo-Album - etwas ruhigere, persönliche Musik, selbst geschrieben, eingespielt und natürlich gesungen im eigenen Studio in seiner Wohnung. Dort lebt er mit seiner Oberpfälzer Ehefrau Nicole, die er vor 14 Jahren geheiratet hat. Auch drei seiner fünf Kinder wohnen in Sulzbach-Rosenberg, gehen hier teils noch zur Schule und sind mächtig stolz auf den berühmten Papa. "Alle Kinder kennen mich inzwischen!"Die Lebensart in der Herzogstadt gefällt ihm ausnehmend gut, Rassismus ist hier absolut kein Thema. "Und außerdem bin ich ja quasi schon ein Bayer, ich esse die Weißwurst vor zwölf!", gibt er zu Protokoll.Schon viele deutsche Szene-Künstler haben Dolo um Mithilfe gebeten. Seine Management-Firma TNT Productions in Amberg beschreibt es so: "Mit mehr als 180 Bühnenauftritten und sechs Alben im Gepäck gilt Dolo immer noch als Geheimtipp in der Soul-Szene. Trotz seines Mitwirkens bei einigen namhaften Bands und Projekten (unter anderem Kool Savas, Clueso, Söhne Mannheims & Brothers Keepers) hat sein musikalisches Schaffen bisher nur hinter den Kulissen für Aufsehen gesorgt. Jetzt möchte er den Applaus endlich für sich selbst beanspruchen."Einen weiteren Schritt tut er am Freitag im Seidel-Saal mit Righteous Kill. Zeit für Sulzbach, diesen musikalischen Mitbürger einmal kennenzulernen.