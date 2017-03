Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.03.2017

0 03.03.2017

Als Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg hängte, war er 34 Jahre alt. Geboren ist er in Eisleben; in Mansfeld, Magdeburg und Eisenach besuchte er die Schule. Danach studierte er in Erfurt. Viel mehr als diese dürren Fakten ist aber nicht gesichert.

Wie wurde Luther zu dem Mann, der später die katholische Kirche reformieren und die ganze Welt verändern würde? Die bekannte Autorin Asta Scheib begibt sich mit ihrer Romanbiographie "Sturm in den Himmel" auf Spurensuche und lässt den jungen Luther lebendig werden. Sie begleitet ihn auf dem Weg zu sich selbst, von den Schlägen, mit denen er als Kind bestraft wurde, bis zu seiner ersten Liebe.Asta Scheib liest aus "Sturm in den Himmel" am Dienstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der historischen Druckerei J. E. von Seidel. Karten gibt es im Vorverkauf für neun Euro bei der Volkshochschule Amberg-Sulzbach, der Katholischen Erwachsenenbildung und dem Evangelischen Bildungswerk sowie bei der Buchhandlung Dorner. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.