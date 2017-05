Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.05.2017

Wenige, aber kräftige Schläge von Bürgermeister Michael Göth, und das erste Fass Festbier war angezapft: Auf eine friedliche und unterhaltsame Woche beim Frühlingsvolksfest stieß er am Samstag mit Bräu Christian Sperber und dem Festwirt Christian Schlögl an. Voraus ging ein prächtiger Festzug zur Eröffnung.

Sogar Greifvögel mit dabei

Prosit aufs 64. Fest

Einen Vorgeschmack auf ihr musikalisches Repertoire gab die Original Waidhauser Blasmusik am Samstag beim Standkonzert auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, dann formierten sich gut 200 Teilnehmer für den Festzug zum Dultplatz. Vorneweg die Blasmusik, dann Bürgermeister, Bräu und Festwirt sowie die Honoratioren der Herzogstadt, VdK, Club Solidarität und 60plus, Knappnesia und die nicht zu überhörenden Gruppe "Hot Jalapenos Percussion".Die Marschfreunde Tucher reihten sich ein, außerdem die Kreisgruppe Sulzbach-Rosenberg des Bayerischen Jagdverbands mit ihren Vierbeinern und den stets bestaunten Greifvögeln aus Kümmersbuch, Adler, Bussard, Habicht, Eule und Rotmilan, dem allerdings einige seiner Schwanzfedern abhanden gekommen waren. Die Schützengesellschaften Immergrün Siebeneichen, Edelweiß Obersdorf, Zimmerstutzenschützengesellschaft 1893 Rosenberg, Eichenlaub Großenfalz und Feuerschützen Sulzbach 1433 waren mit ihren Würdenträgern im Festzug vertreten, zudem die Heimatvereine Birgland und Stamm.Gut gefüllt sei das Festzelt, stellte Bürgermeister Michael Göth fest - Zeit, das erste Fass Festbier anzuzapfen, was der Bürgermeister dann auch mit zwei, drei kräftigen Schlägen hinbrachte; einige Tropfen, die danebenspritzten, sind eben immer unvermeidbar. Göth dankte allen, die das Frühlingsvolksfest vorbereitet haben, vor allem seiner Kulturwerkstatt, den Schaustellern und dem Bräu Christian Sperber, dessen Fässer reichlich mit extra eingebrautem Festbier gefüllt seien."Wir hoffen auf gutes Wetter", so der Bürgermeister, dann stünde einer gelungenen Festwoche nichts mehr im Wege. "Aber das Wichtigste bei einem Volksfest ist natürlich der friedliche Ablauf", fügte er hinzu.Von den Schankkellnern des Oktoberfestes scheint Michael Göth abgeschaut zu haben, wie man aus einem 50-Liter-Fass "gefühlte" 100 Mass Bier einschenken kann, aber beim Freibier ist es ja nicht so wichtig, den Eichstrich genau zu treffen. Für ordentlich Stimmung sorgte dann die Original Waidhauser Blasmusik im Festzelt - beim Prosit auf das 64. Frühlingsvolksfest in Sulzbach-Rosenberg!