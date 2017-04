Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

11.04.2017

Die Ausstellung "Kicker, Kämpfer, Legenden - Juden im deutschen Fußball", die das "Centrum Judaicum" in Berlin zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 konzipierte, thematisiert die Bedeutung von Juden im deutschen Fußball. Sie ist nun ganz aktuell noch bis zum 7. Mai in der ehemaligen Synagoge zu sehen.

Der Franz Beckenbauer meiner Jugendzeit. Sepp Herberger über den jüdischen Kicker Gottfried Fuchs

Jüdische Fußballer, Trainer, Journalisten und Funktionäre haben nach einer Pressemitteilung den Fußball in Deutschland populär gemacht. Sie waren Pioniere des deutschen Fußballs. Sie wurden umjubelt, verehrt und respektiert, galten als Vorbilder im Sinne des sportlichen Gedankens des Fairplays.Ihre revolutionären Visionen und Methoden setzten Maßstäbe, die den deutschen Fußball lange prägten. Als zum Beispiel der FC Bayern München 1932 zum ersten Mal den deutschen Meistertitel errang, wurden auch der jüdische Vereinspräsident Kurt Landauer und der jüdische Trainer Richard "Little" Dombi wie Helden in München gefeiert. Wer kennt heute noch den Stürmer und Nationalspieler Julius Hirsch (1892-1943), der unter anderem mit dem Karlsruher FV Deutscher Meister wurde? Oder Gottfried Fuchs, den der spätere Bundestrainer Sepp Herberger "mein Idol" und den "Franz Beckenbauer meiner Jugendzeit" nannte? Der begnadete Mittelstürmer schoss bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm in einem Spiel gegen Russland zehn Tore - ein bis heute in Deutschland ungebrochener Rekord.Zur Ausstellung wird am heutigen Mittwoch, 12. April, Diakon Klaus Schultz, Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau (sie ist Leihgeber der 14 Ausstellungs-Banner) um 20 Uhr einen Vortrag in der Synagoge halten. Der Eintritt dazu ist frei. Geöffnet ist die Synagoge regulär sonntags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr, sowie zusätzlich am Karfreitag, 14. April.___Weitere Informationen: