Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.02.2017

1

0 14.02.2017

Anlässlich der Eröffnung der Sonderausstellung "Hubert Fichte und Leonore Mau. Texte und Fotografien" zeigt das Literaturhaus Oberpfalz am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr den Dokumentarfilm "Palette revisited". Er handelt von Hubert Fichte und der Entstehung seines ersten Romans "Die Palette". Titelgebend für das Buch war die gleichnamige Kneipe im Hamburger Kiez St. Pauli, die im November 1964 auf behördliche Anweisung geschlossen wurde. Begründung: ausufernder Drogenhandel und Kleinkriminalität.

Anfang der 50er Jahre eröffnet, zog "Die Palette" Jugendliche aus ganz Deutschland an: Ausreißer, Nonkonformisten, Beatniks. Sie wurde zu einem Sammelbecken und Zuhause für jene, die sich der Integration in die Aufbaugesellschaft ihrer Eltern entziehen wollten. Längst wäre die Erinnerung an sie ausgelöscht, wenn nicht Hubert Fichte ihr 1968 ein literarisches Denkmal mit seinem Roman gesetzt hätte, heißt es in einer Presseinfo. Zur Ausstellungseröffnung spricht der Hubert-Fichte-Experten Jan-Frederik Bandel. Der Eintritt ist frei.Die Ausstellung läuft von Freitag, 17. Februar, bis Freitag, 2. Juni, und zeigt Texte und Fotografien von Hubert Fichte und Leonore Mau. Der Schriftsteller Hubert Fichte und die Fotografin Leonore Mau pflegten eine produktive, künstlerische Freundschaft. Beide haben sich gegenseitig in ihren Arbeiten bereichert und animiert, ihr Vorgehen war von gemeinsamen Themen geprägt und gleichermaßen reflexiv in Bezug auf die Medien Schrift und Bild. So zeigt ein Teil der Ausstellung fotografische Arbeiten Maus in Kombination mit Auszügen aus Texten Hubert Fichtes.Angereichert wird diese Foto-Text-Präsentation in einem zweiten Teil der Ausstellung durch ausgewählte Originaldokumente aus den Beständen des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg, die vor allem über die Anfänge Fichtes und seinen Einstieg in den Literaturbetrieb der 1960er Jahre Auskunft geben.Als junger Autor trat Fichte mit Walter Höllerer und Hans Bender in Verbindung, die seine Texte in der Zeitschrift "Akzente" veröffentlichten. Zugleich war Fichte im von Höllerer 1963 gegründeten Literarischen Colloquium Berlin aktiv und nahm an Tagungen der Gruppe 47 teil. Dazu gibt es Film- und Audiomaterial. Öffnung: Dienstag bis Freitag 9 - 17 Uhr (außer Feiertage); Sonntag 14 - 17 Uhr (außer 16. April); Eintritt: drei, ermäßigt zwei Euro.