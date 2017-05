Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.05.2017

Das war Wellness pur. An zwei Abenden war der Seidel-Saal ausverkauft, es kamen Gäste aus nah und fern zum miteinander Wohlfühlen und Genießen. Dabei ging es nicht um Bäder oder Massagen, sondern um Lieder, viel Gefühl und einige Ohrwürmer aus Österreich.

Vielfalt "Wo kommt's ihr denn her?", fragten M.T.M. die Besucher im Seidel-Saal. Da hoben Franken die Hand, Niederbayern, ganz viele Oberpfälzer, keine "Preissn" und schließlich sogar etliche aus Sulzbach-Rosenberg. (hka)

(hka) M.T.M. gastierte im Seidel-Saal schon einmal vor zwei Jahren. Diesmal musste Fred Tischler die Band gleich für zwei Abende der Kulturwerkstatt gewinnen, so groß war die Nachfrage der Fans. Sie wurden nicht enttäuscht, denn sie bekamen sie alle zu hören, die bekannten Hits der großen österreichischen Liedermacher. Nur, es waren nicht Ambros, Fendrich oder S.T.S, es war die Band M.T.M.: Austro-Pop aus Bayern.Sie nennen sich M.T.M. nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. Die Profis Mathias Kellner, Sänger und Gitarrist der gleichnamigen Band Kellner, Tobias Heindl, Geiger, Gitarrist und Sänger bei Fiddler's Green und Martin Dietl, der Architekt aus Regensburg, der als Gitarrist und Sänger dabei ist - sie verbindet die Liebe zu den Liedern der mittlerweile legendären österreichischen Künstler. Verstärkung erhalten sie von Martin Barth, dem "Spider", der mit Trompete und Tenorhorn "Mehrwert auf die Bühne bringt", wie Mathias Kellner ihn vorstellt.Sie kommen alle aus der Oberpfalz und Niederbayern und spielen seit vier Jahren zusammen. Genau wie ihr großes Vorbild S.T.S. haben M.T.M. eine Reihe zeitloser Lieder unter anderem von den Beatles übernommen und ihnen einen neuen Text gegeben, in dessen Klangfärbung sich die Grenzen zwischen Oberpfalz, Südbayern und Österreich durchaus angenehm vermischen.Als eine "Reise tief in die österreichische Seele" beschreiben sie ihr Repertoire, mit "Tiefgang, ganz vül Schmäh und Gfühl". "Wohin geht die Fahrt, wohin die Reise", fragen sie zum Auftakt, brauchen nur drei Hocker, ihre Instrumente und ihre Stimmen. "Da kummt die Sunn", "Fürstenfeld", "Gell, du bleibst heit Nacht bei mir" und "Herz aus Gold", das Publikum im Saal kennt sie alle, die Ohrwürmer, singt mit, klatscht, jubelt, empfindet Gemeinsamkeit, Wärme.Da gibt es keine Ironie in den Texten, (fast) keine Zeitkritik, nichts, was stört beim Wohlbefinden. "Mitsinga kinnas", stellt Kellner fest und bescheinigt dem Publikum ebenso Text- wie Stimmsicherheit. Er, der Barocke, mit voller schöner Stimme und trockenem Humor, Heindl, der "Fiddler", der lacht und erzählt, und Dietl, der Ruhige, der den "Großvadda" mit Herzblut singt, sie alle beherrschen ihre Instrumente, legen sie aber auch ab und zu zur Seite, wenn sie a capella singen. Neben selbst verfassten Texten bringen die Musiker aber auch eigene Kompositionen zu Gehör. Ihre Lieder aus der aktuellen CD wie "Lächeln" oder "Dein Leben" sind - noch - keine Ohrwürmer, anspruchsvoll sind sie allemal.Max Tischler dimmt das Licht im Saal, als M.T.M. die "Schmalzfetzn" ankündigen, Balladen, bei denen es um Herz und Schmerz geht.Von der "Überdosis Gfühl" ist die Rede, vom Liebeslied "Langsam wachsma zamm", von Leonhard Cohens "Halleluja" und der Liebeserklärung an die Heimat "Durt bin i daham".Die griechische Aussteigerhymne "Irgendwann bleib i dann durt" darf nicht fehlen, ebenso wenig der "Großvadda" und die Klage "Kalt und immer kälter" über verloren gegangene Gefühle. "Jede Wurzel braucht a Wasser" ist das Lied, das ihrer Band den Zusatznamen "Wurzelwasser" gegeben hat. Die gemeinsamen Wurzeln gießen und pflegen wollen sie, so erklärt es Tobias Heindl.Zugaben werden - vom Publikum stürmisch gefordert - auch gerne gewährt, bis irgendwann Schluss sein muss. Dann ist Austria zwar wieder weit weg von Sulzbach-Rosenberg, die Lieder aber klingen nach, bis zum nächsten Mal mit M.T.M.