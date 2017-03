Kultur Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

Sie schreibt auch Drehbücher für den Tatort. Das ist eine, wenn auch ganz kleine, Verbindung von einer Autoren-Lesung vor einiger Zeit im Capitol zu jener am Dienstag im Seidel-Saal.

Mehr als 30 Bücher

Nur Daten, sonst nichts

Filmkulisse gesucht Asta Scheibs Roman-Biografie "Eine Zierde in ihrem Haus" , die Geschichte der Ottilie von Faber-Kastell, steht bei vielen Sulzbach-Rosenberger Lesern zu Hause im Bücherschrank. Nun soll dieser Stoff verfilmt werden. Da kam der Gedanke auf am Abend im Seidel-Saal, einen der Schauplätze dieses Buches, das Schloss Neidstein, zumindest für eine Autoren-Lesung zu nutzen. Asta Scheib zeigte sich sehr interessiert und will mit dem jetzigen Schlossbesitzer Kontakt aufnehmen. (hka)

Natürlich gibt es sonst wenig Gemeinsames zwischen dem TV-Kommissar Miroslav Nemec und Asta Scheib. Die bekannte und erfolgreiche Autorin las aus "Sturm in den Himmel", ihrer Romanbiographie über Martin Luther.Mehrere Köche haben sich zusammen getan, um diesen Abend im Jubiläumsjahr der Reformation zu ermöglichen: die Landkreis-Volkshochschule, die Katholische Erwachsenenbildung, das Evangelische Bildungswerk und die Buchhandlung Dorner. Der Brei wurde keinesfalls verdorben, sondern gelang rundum. Das lag natürlich an Asta Scheib, der 1939 im Bergischen Land geborenen und seit mehr als 40 Jahren in München lebenden Journalistin, Redakteurin, Erzählerin, freien Schriftstellerin und Drehbuchautorin.Asta Scheib begann als Elfjährige "alles aufzuschreiben, was ich mit Worten ausdrücken konnte". In den Jahrzehnten danach sind über 30 Bücher entstanden: Romane, Biografien, Krimis, Sachbücher und Drehbücher, gewürdigt mit Preisen und Auszeichnungen. Ihre Erzählung "Langsame Tage" wurde von Rainer Werner Fassbinder unter dem Titel "Angst vor der Angst" verfilmt. Als Katholikin mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet beschäftigte sie sich mit Martin Luther, schrieb über dessen Liebesgeschichte mit Katharina von Bora und schließlich mit "Sturm in den Himmel" über Luthers Kindheit und Jugend.Auf der Bühne im Seidel-Saal liest Asta Scheib aus diesem Buch. Sie beschreibt den gebannt lauschenden Zuhörern einen Vierjährigen, der in Mansfeld in Sachsen-Anhalt als Sohn ehrgeiziger Eltern aufwächst, für kleinste Vergehen gedemütigt und streng bestraft wird, geliebt dagegen von seiner Kinderfrau. "Über seine Kindheit und Jugend gibt es nur Daten, sonst nichts", sagt Asta Scheib. Über Jahre hinweg hat sie recherchiert, hat das Elternhaus in Mansfeld und das Luther-Museum besucht, sich mit der damaligen Zeit und ihrem Alltag beschäftigt.Der Satan, das Jüngste Gericht, die gefallenen Engel, die ständige Drohung "Der Teufel soll dich holen" - das alles hat den Knaben geängstigt, die harten Prügelstrafen der Mutter ihm den Eltern entfremdet. Der Hof des Großvaters war für ihn ein glücklicher Ort, im Mond vermutete er Gott, über die Natur machte er sich viele Gedanken. Seine Zuflucht war vor allem ein alter Baum, "der einzige, der seine Seele zu verstehen schien". Das Beobachten sexueller Gewalt an einem Waisenmädchen war ein einschneidendes Erlebnis. Zusammen mit seiner Kinderfrau Barblin hilft er dieser Madlen, verliebt sich in sie. Er ist klug und lernt schnell. Mit 18 Jahren wird er Student in Erfurt, muss wüste Bräuche der Immatrikulation über sich ergehen lassen, ist "Martinus Luther ex Mansfeld", der Mann, der einmal die katholische Kirche reformieren und die Welt verändern wird.Atemlose Stille herrschte zumeist im Seidel-Saal, als Asta Scheib aus verschiedenen Kapiteln vorlas. Eine Geschichte, die vor mehr als 500 Jahren stattfand, wurde von ihr zum Leben erweckt, mit Fragen und Antworten zusätzlich vertieft. Hannelore Dorner, Dr. Reinhard Böttcher vom Evangelischen Bildungswerk und VHS-Leiter Manfred Lehner dankten der Autorin. Eine lange Schlange von Lesern stand an, um "Sturm in den Himmel" signieren zu lassen.