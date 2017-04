Kultur Sulzbach-Rosenberg

02.04.2017

33

0 02.04.201733

Sulzbach-Rosenberg/München. Die Karriereleiter ist noch lange nicht zu Ende: Jetzt haben es die Original Bauernsfünfer sogar ins berühmte Volkstheater nach München geschafft. Sie umrahmten gemeinsam mit dem Duo Coconami (bayrisch-japanische Interpretationen von Liesl Karlstadt) und dem Oberammergauer Quartett Kofelgschroa die Verleihung des Karl-Valentin-Preises.

Der Passauer Kabarettist Sigi Zimmerschied erhielt heuer diese Auszeichnung wie vor ihm schon Helge Schneider, Gerhard Polt und die Biermöslblosn sowie Fredl Fesl. Der Preis besteht übrigens aus - nichts. Eben typisch Valentin. Bei der Matinee moderierte Luise Kinseher, die beiden Urenkelinnen von Karl Valentin präsentierten das berühmte Sonntags-Lied, und Sigi Zimmerschied meinte, das Beste an diesem Preis sei, "dass man sich für nichts bedanken muss".Uli Radl und Dominik Niklas aus Edelsfeld brachten einige Höhepunkte ihres aktuellen Bauernfünfer-Programms und ernteten dafür die Kritik "Grandios" in der Süddeutschen Zeitung, heißt es in einer Presseinfo. Sie gehören nun wohl endgültig zur Creme de la creme der bayerischen Mundart-Musikkabarett-Szene.