Kultur Sulzbach-Rosenberg

10.05.2017

8

0 10.05.2017

(dwi) Edda B. und die starken Männer von EGO - so hätte es am Samstag auch heißen können: Das Experiment gelang, die Musik lebt. Hätten die fünf Musiker einen höheren Bekanntheitsgrad, würden sie wohl schon längst auf Indie-Bühnen in New York City oder San Francisco spielen. In der Oberpfalz scheinen Edda, Axel, Freddi, Martin und Andi noch "the best kept secret" zu sein. Ohne Gitarre, aber dafür mit drei Bässen, bilden "Edda Bs OhrBassMuss" Eigenkreationen und Interpretationen von den ganz großen Künstlern wie Frank Zappa, David Bowie oder The Doors.

"Zappa zu covern ist eh schon schwer. Um ihm überhaupt gerecht zu werden, interpretieren wir ihn", sagt Edda bescheiden. Bass, Caisa oder Keyboard untermalen ihre zauberhafte Stimme, die der von Kate Bush ähnelt. Aber auch ganz hohe Noten gibt die 47-jährige Fürtherin preis, die an Minnie Rippertons "Loving you" erinnern. Gesang wurde ihr in die Wiege gelegt. "Mein Vater war Opernsänger." Ein Highlight war das Solo von Freddi Rösler, der, seit er 15 Jahre alt ist, nur Bass spielt. "Alles, was digge Seidn hod", fränkelt Freddi lachend vor sich hin. Sein neues Steckenpferd: Bässe selber bauen.Ganz großes Kino hingegen war das Medley "Riders on the Storm" und "Somebody that I used to know". Gekonnt von der Einleitung bis zum Ende gehen die Klänge fließend in die Hits von 1971 und 2011 über, ohne Gedöns, aber auch zum Mitsingen. Nicht nur Rock 'n' Roll, sondern auch Minimal-Elektro findet sich bei ihren Kompositionen wieder.Das Verbindungsstück zwischen Edda B. und Electrified Groove Orchestra, kurz EGO, ist der Sulzbach-Rosenberger Axel Stieber. Er begann 2002 mit der Groove-Box zu experimentieren und kreierte dann Loops auf dem Drumcomputer. Bald bat er Martin Gruber mit Gitarre an seine Seite und kurz darauf folgte Andi Gruber am Keyboard. Entstanden ist eine collagenhafte, rhythmische Vielfalt zwischen Jazz, Funk, Rock'n'Roll und Elektro. Man stelle sich vor, Bootsy Collins ohne Extravaganz trifft auf Kraftwerk ohne Androgynie. Dazu harte, rockige Akkorde und etwas Synthesizer. In Axels Studio, auch "Freak Kitchen" genannt, entstand 2010 ihre selbstproduzierte CD namens EGO-Trip. Ihr Debüt gaben sie damals im Amberger Habana. Nach sieben Jahren kehren sie endlich auf eine Amberger Bühne zurück, aber erst im kalten Winter: Am Samstag, 16. Dezember, ist EGO im Musikomm zu sehen.