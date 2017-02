Kultur Sulzbach-Rosenberg

Wenn der Oberpfälzer Norbert Neugirg mit seiner Altneihauser Feierwehrkapell'n die Franken veräppelt, gefällt das den Oberpfälzern. Noch mehr aber freuen sie sich, wenn ein Franke selber sich und seine Landsleute gewaltig auf den Arm nimmt. So geschehen im voll besetzten Seidel-Saal, denn: "Nützel war da".

Hintersinnig und intelligent

Pläne für 2017 2017 plant Bernd Regenauer ein neues Nützel-Solo, ein spannendes Bühnenprojekt mit dem "Weltmeister der Mentalmagie". Auch die "Metzgerei Boggnsagg" wird wieder eröffnet, im Rundfunk und als szenische Lesung.

Harald Nützel, das ist Bernd Regenauer. Der 60-Jährige hat um die Jahrtausendwende die Kunstfigur erfunden und unsterblich gemacht. Der gelernte Drucktechniker, ausgebildete Pianist, Liedermacher und Kabarettist hat in früheren Jahren unter anderem für den "Scheibenwischer" und die "Lach- und Schießgesellschaft" geschrieben. Seit Mitte der 90er Jahre konzentriert er sich auf Texte und Figuren in fränkischer Mundart.Zu Regenauers Alter Ego wurde dabei Harald Nützel, der nach Jahren als geplagter Reiseleiter für Busunternehmen dem Ruf des bayerischen Heimatministeriums in Nürnberg folgt, das ihn als Fachmann in seine Dienste nimmt. Nützel ist also zurück in seiner Stadt, "bäggindaun", hat ein Büro im hintersten Teil des Hauses und den Auftrag, eine Imagekampagne für die Region zu entwickeln. An der Grenze zur Karikatur zeigt Regenauer in seinem neuen Programm den typischen Franken zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex.Griesgrämig nörgelnd sitzt der hinter seinem Schreibtisch, kämpft mit den Tücken des Computers, wird genervt von Telefon und "Schmartfon" und am meisten von den unendlichen Anrufen seines Chefs, "dem Söder". Das Lachen ist ihm längst vergangen bei all den Forderungen, die an ihn herangetragen werden. Mit tiefen Falten in der Stirn kann er sich aufregen über Strukturreformen, Stromtrassen, eine Windradkönigin und den Bürgermeister, der bei der Einweihung feierlich das langersehnte Breitband zerschneidet.Hintersinnig, lustig und intelligent sind die Szenen, ausgefeilt bis ins kleinste Detail. Er schaut seinen Landsleuten aufs Maul und ins Herz, legt Missstände lustvoll bloß und ist ein begnadeter Schauspieler, der mit Sprache, Mimik und Gestik allein ein ganzes Ensemble ersetzt. Er vermischt philosophisches, gesellschaftliches, globales und provinzielles zu einer Mixtur, die lustig ist und trotzdem weit entfernt von biederen Kalauern und müden Witzchen."A Frau ist immer genau anders wie umgekehrt", sagt er zum Thema Beziehungen. "Zwei Brüste wohnen, ach, in meiner Seele", zitiert er Goehtes Faust und hat Mitleid mit den Bewohnern fränkischer Dörfer, die Kotzenhamm oder Wichsenstein heißen. Dass er seinen Job im Heimatministerium in den Sand setzt, nimmt er gelassen: "Perfektion ist der Niedergang vom Charme", sagt er. Und: "So san ma mia Frankn, maulfaule Dödl, a weng negativ, aber authentisch." Nicht umsonst kann sich Regenauer mit verschiedenen Auszeichnungen schmücken, er ist ein intelligenter Kabarettist, der es einfach kann.Dem Witz über männliche Dorfbewohner, die der versprochenen Jungfrauen wegen zum Islam übertreten - komisch, nicht anstößig - folgt nach stürmischem Applaus eine Geschichte aus seinem satirischen Nürnberg-Stadtführer: Franken beim Begleichen der Wirtshaus-Rechnung - lustig und ganz "Bäggindaun".