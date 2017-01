Kultur Sulzbach-Rosenberg

23.01.2017

Harald Nützel ist wieder da - bäggindaun, zurück in der Stadt. Zehn Jahre war er als Reiseleiter für Busunternehmen unterwegs, nun folgt er dem Ruf des bayerischen Heimatministeriums in Nürnberg, das ihn jetzt als kompetente Fachkraft in seine Dienste nimmt. Einen, der wie kein anderer die Seelenlandschaft gebeutelter strukturschwacher Franken kennt. Einen, der zu Höchstform aufläuft, wenn es um Provinzfürsten, Stromtrassen, Schützenvereine, Windkrafträder und Breitbandversorgung geht. Sein Auftrag ist, eine Imagekampagne für die Region zu entwickeln. Ein Job, den nur ein Harald Nützel perfekt und souverän in den Sand setzen kann.

Das neue Nützel-Programm von Bernd Regenauer war bei der Premiere ein voller Erfolg. Hart an der Grenze zur Karikatur zeigt Regenauer den typischen Franken zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex. Regenauer hat sich die Rolle auf den Leib geschrieben.Karten gibt es im Vorverkauf in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus, in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information am Hallplatz.. Online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Info unter 09661-510-110.