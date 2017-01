Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

15

26.01.2017

Der Weihnachtsmarkt wird auf absehbare Zeit auf dem Luitpoldplatz bleiben. Knapp einen Monat nach der Schließung von dessen Pforten in 2016 trafen sich die Fieranten, um Bilanz zu ziehen. Dabei stand auch der Schlosshof als Alternativstandort zur Debatte.

Eine Steigerung

Junge Leute einbeziehen

Wunschbaum bleibt

Weihnachtsmarkt-Organisatorin Yvonne Rösel vom Wirtschafts- und Kulturforum Sulzbach-Rosenberg pro Su-Ro bestätigte in einer Zusammenfassung dieser Runde: "Darüber wurde diskutiert." Nicht zum ersten Mal übrigens. Möglicherweise aber wurde nun der Schlusspunkt unter dieses Thema gesetzt.Es war noch einmal aufgegriffen worden, weil Leitender Baudirektor Henner Wasmuth, als Leiter des Staatlichen Bauamts quasi Schlossherr in Sulzbach-Rosenberg, vor geraumer Zeit durchblicken hatte lassen, dass er sich grundsätzlich nicht gegen den Weihnachtsmarkt im Schlosshof sperren würde.Die Wendung samt Bekenntnis zum Luitpoldplatz kam nun aus den eigenen Reihen, wie Yvonne Rösel nach dem Fieranten-Treffen wissen ließ. "Ernst Schleicher, der sich für pro Su-Ro zuletzt um den Aufbau des Weihnachtsmarktes gekümmert hat, hat sich das Ganze angesehen. Er kam zu der Einschätzung, dass die Fläche im Schlosshof zu klein ist. Außerdem spräche der Brandschutz gegen eine Verlegung dorthin."Also bleibt es beim Luitpoldplatz. Aber auch deshalb, weil die Beschicker 2016 durchaus mit den Erlösen hier zufrieden waren. "Die Öffnungszeiten und die Anzahl der Tage stießen auf Zuspruch", sagte Rösel. "Es gab eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr." Eventuell werde es bei der Anordnung der Buden zu Verschiebungen kommen, "um die Bühne besser zur Geltung kommen zu lassen". Erfreut zeigt sich die Organisatorin, dass nach der kurzfristigen Absage eines Süßigkeitenhändlers für den vergangenen Dezember nun ein Nachfolger für 2017 gefunden wurde. Gut angekommen sei 2016 das historische Karussell: "Wenn sie das selbst anschieben müssen, macht das den Kindern mehr Spaß als ein elektrisches", so die Sprecherin.Nach vorne blickend unterstrich sie: "Wir müssen immer wieder eine Schippe drauflegen." Eine der ersten Adressen, die man dabei ansprechen will, sei die Bereitschaftspolizei und die Hochschule: "Da sind so viele junge Leute in der Stadt. Die müssen wir besser miteinbeziehen."Gut leben kann man bei pro Su-Ro mit der Tatsache, dass es innerhalb der Stadt mit dem Weihnachtsmarkt in Rosenberg, mit dem auf der MH-Hochofen-Plaza und mit dem auf dem Annaberg drei ähnlich geartete Veranstaltungen gibt. Dies hatten Yvonne Rösel und pro-Su-Ro-Vorsitzender Kurt von Klenck schon beim Jahresgespräch gegenüber der SRZ verdeutlicht. Rösel: "Erstens belebt Konkurrenz das Geschäft und zweitens hat das Publikum so die Gelegenheit, zwei Märkte direkt hintereinander besuchen zu können." Mit Blick auf das Kulturprogramm kündigte sie an, nicht mehr nur große Namen im Auge zu haben, sondern auf kleine Künstler zu setzen: "Kinder freuen sich, wenn sie auf die Bühne dürfen, um dort zu zeigen, was sie können." Verbunden damit sei das gesteigerte Interesse von Eltern und Verwandten, die Darbietungen des Nachwuchses zu verfolgen. Das werde für 2017 ebenso angestrebt wie die Absicht, den Freitag jeweils als Tag der Jugend zu etablieren.Festhalten will pro Su-Ro am Donnerstag als Tag der Vereine und Betriebe, am Samstag als den der Familien und "Sonntag für alle", umriss von Klenck die Absichten. Fester Bestandteil bleiben die Aktionen Wunschbaum, Tombola und Gutscheine. Unterm Strich setze pro Su-Ro auf das Motto "Klasse statt Masse - klein aber fein". Die vergangenen beiden Male sei man mit diesem Konzept gut gefahren. Nach den "Draufzahlgeschäften in früheren Jahren" habe man zuletzt zweimal die schwarze Null geschrieben.