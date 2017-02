Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.02.2017

0 14.02.2017

Krippenbaukunst in ihren schönsten Stil-und Spielarten präsentierte auch diesmal wieder der "Rosenberger Krippenweg". Vom ersten Advent über Weihnachten und den Jahreswechsel bis zum Sonntag nach Dreikönig präsentierten sich den Besuchern an etwa 50 Stationen 60 verschiedene Krippendarstellungen, von der Miniaturkrippe bis zur opulent gestalteten bethlehemitischen Landschaft.

Dank den Ehrenamtlichen

Besonders aufmerksame Betrachter hatten dabei die Chance, einen der Preise zu gewinnen, die beim Krippenweg-Spiel winkten. Es galt, die Gesamtzahl der Engel zu ermitteln, die in allen Krippen ihren himmlischen Auftritt hatten. Aus rund 200 eingegangenen Teilnahmescheinen wurden die 70 richtigen Lösungen herausgezählt, aus diesen wiederum die 20 glücklichen Gewinner per Ziehung ermittelt. Bei der Preisverteilung im Fischer-Garten zog Krippenweg-Sprecher Wolfgang Albersdörfer eine positive Bilanz.Viel ehrenamtliche Arbeit der Krippenbauer und der Krippenweg-Teams, aber auch wertvolle Unterstützung von seiten der Stadt und des Bauhofs, des Landkreises, zahlreicher Firmen und Sponsoren hätten den Rosenberger Krippenweg wieder ermöglicht. Dafür gelte es zu danken, so meinte auch Bürgermeister Michael Göth, der den Krippenweg "ein echtes Rosenberger Erfolgsmodell" nannte und für die Zukunft Unterstützung der Stadt zusagte.Wie viele Besucher aus nah und fern diesmal den Rosenberger Krippenweg absolvierten, lässt sich nur schätzen. Die Organisatoren gehen von über 3000 aus, denn es gab sogar wieder etliche organisierte Busreisen von auswärts zum Krippenweg. Für die 20 Gewinner des Krippenweg-Spiels hatte sich der weihnachtliche Spaziergang gleich doppelt gelohnt. Sie konnten schöne Sachpreise, darunter auch diverse Kleinkrippen, entgegen nehmen.Und weil sich beim Krippenweg ja alles um Weihnachten drehte, gab's zum Ausklang der Preisverleihung auch noch mal aromatischen Glühwein und Gebäck.