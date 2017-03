Kultur Sulzbach-Rosenberg

Ein sehr erfolgreiches Arbeiten auf allen Gebieten der Oberpfälzer Brauchtumspflege stand bei der Jahresversammlung des Heimatvereins Birgland im Fokus der Öffentlichkeit. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft zeugten von einem aktiven Vereinsleben.

Rhein in Flammen

Ehrungen 25 Jahre: Urkunde und silberne Ehrennadel gab es für Lothar Fischer, Edith Klever, Günther Kolb, Rainer Kromholz, Angelika Recknagel, Erwin Renner, Sieglinde Steger, Petra Kolb.



40 Jahre: Urkunden und Präsente gingen an Hans-Dieter Graf, Erika Laukenmann, Annemarie Penella, Berta Strobel.



50 Jahre: Über Urkunde, goldene Ehrennadel und Geschenkgutschein freuten sich Renate Christau, Georg Ertel, Erna und Manfred Grädler, Lisbeth Hieltel, Werner Luber Werner, Hans Pirner, Manfred Pirner und Werner Zeltner.



60 Jahre: Präsent und Gutschein werden vom Vorstand an Armin Binder überreicht. (mag)

Vorsitzender Franz Niebler dankte allen Mitgliedern für ihr Oberpfälzer Brauchtumswirken in der näheren und weiteren Heimat. Auch auf den Jubiläumsabend zum 70. am 22. Oktober im Wagner-Saal in Großenfalz ging der Trachtlerchef ein.Viele Repräsentanten aus Kultur und Wirtschaft stellten damals den Heimatverein Birgland eine sehr gute Darstellung des Brauchtums nicht nur im hiesigen Gebiet, sondern auch überregional aus. Das zeigten am Festabend zum Beispiel befreundete Volkstanz- und Musikgruppen aus Kempten, Mildensee, Chartres in Frankreich und Laukkoski in Finnland. Der Bericht von Schriftführerin Irmgard Gebhardt umfasste alle Termine, die im abgelaufenen Vereinsjahr geleistet wurden. 2. Kassiererin Sieglinde Steger stellte eine tadellose Finanzverwaltung vor.Die Gruppenleiterberichte von Hebert Brzoza (Stubenmusik und Sängerinnen), Matthias Fiedler (Blasmusik) und Manfred Grädler (Volkstanz), belegten über 90 Auftritte/Veranstaltungen, die im vorigen Jahr geleistet wurden. Manfred Pirner sprach von zwölf Stammtischtreffen der Seniorengruppe in Breitenbrunn, Fromberg und Waldlust sowie von einer Teilnahme an einer fünftägigen Busfahrt an die Mosel.Bürgermeister Michael Göth lobte und bestätigte, dass der Heimatverein Birgland seit Jahrzehnten eine hervorragende Volkstumsarbeit in der Gegend und weit darüber hinaus leistet, was vor allem beim vorjährigen 70. Jubiläumsfest bestens unter Beweis gestellt werden konnte. "Die einwandfreie Präsentation und das originelle Eintreten für Oberpfälzer Werte, sind bei euch nicht hoch genug einzuschätzen."Reiseleiter Manfred Grädler stellte zum Schluss die vom 8. bis 10. September geplante Vereinsfahrt nach Bad Kreuznach, Gutenberg, Koblenz, Oberwesel (mit Rhein in Flammen) und Idar-Oberstein vor. Interessierte Vereinsmitglieder sollten sich umgehend mit Manfred Grädler, 09663/1628, manfredgraedler@web.de in Verbindung setzen.